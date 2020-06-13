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تعليم كفر الشيخ تحذر من إعلان أى منتدب بلجان الثانوية اسم لجنته على فيس بوك

السبت، 13 يونيو 2020 01:16 ص
تعليم كفر الشيخ تحذر من إعلان أى منتدب بلجان الثانوية اسم لجنته على فيس بوك محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

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حذرت الدكتورة بثينة  كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ من قيام أي منتدب ومشارك في أعمال الثانوية العامة، بالإعلان عن اسم اللجنة المنتدب للعمل بها في امتحانات الثانوية العامة، على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، جاء ذلك في بيان أصدرته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ،شددت فه وكيل الوزارة على أن من يخالف ذلك سيتم إحالته للتحقيق على الفور، ومجازاته بأقصى العقوبات لمخالفته للتعليمات.

 

يذكر أن  19 ألف و 314طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الثانوية العامة في 84 لجنة، بالإضافة إلي 30ألف و465 طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الدبلومات الفنية في 137 لجنة، لافتةً إلى أنه تم تنظيم اللجان ليكون بكل لجنة 14طالب وطالبة فقط.

 

 وتم الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة، لإقامة رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، تنفيذًا لتوجيهات  اللواء جمال نور الدين  محافظ كفر الشيخ ،والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 63 استراحة، من بينهم 26 استراحة لرؤساء اللجان، وملاحظي، ومراقبي امتحانات الثانوية العامة، و37 استراحة لرؤساء لجان ومراقبي، وملاحظى امتحانات الدبلومات الفنية.

 

 

 

 

 


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