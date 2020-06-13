اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الشرقية: جارى تحديد تنسيق القبول بالثانوى العام

السبت، 13 يونيو 2020 12:53 م
تعليم الشرقية: جارى تحديد تنسيق القبول بالثانوى العام رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، فى بيان له ، أنه جارى الانتهاء من تنسيق القبول بالثانوى العام أو الدبلومات الفنية للالتحاق بالصف الأول الثانوى للحاصلين على شهادة الإعدادية العام الدراسى 2020 .

وقد اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 ، بنسبة نجاح 99.8 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 116698 طالب وطالبة حضر منهم 116379.

وإعتمد المحافظ النتيجه العامه لامتحانات الشهاده الإعداديه المهنيه بنسبة نجاح 100% ، حيث تقدم لآداء الإمتحان 3078 طالب وطالبة حضر منهم 3076 .

كما إعتمد المحافظ النتيجة العامه لامتحانات الشهاده الإعداديه للصم بنسبة نجاح 100 % ، حيث تقدم لآداء الإمتحان 72 طالب وطالبة حضر منهم 72 ، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 6 طلاب حضر منهم 6 لأداء الإمتحان .

كما حرص المحافظ على الإتصال هاتفياً بأوائل طلبة الشهادة الإعدادية متمنياً لهم الإستمرار ومواصلة التفوق وتحقيق أعلى الدرجات .

كما هنأ محافظ الشرقية الناجحين فى إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام ، مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادى على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقى الشعوب ، مشيداً بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادى على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقى الشعوب .

يذكر أن إجمالى من تقدموا بأبحاث علمية كبديل لتأدية إمتحانات الفصل الدراسى الثانى بلغ 119 ألف طالب وطالبة وذلك ، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة ووزارة التربية والتعليم لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

 

 


الشرقية

وكيل تعليم الشرقية

محافظ الشرقية

تنسيق الثانوية

تنسيق القبول بالثانوى العام

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

مواجهات نارية فى السبت الكروى.. الإنتر يتحدى نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا.. برشلونة فى مهمة خاصة أمام مايوركا بالدورى الإسبانى.. مطاردة عنيفة بالدورى الألمانى.. وبشكتاش يفتتح مباريات الدورى التركى

مواجهات نارية فى السبت الكروى.. الإنتر يتحدى نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا.. برشلونة فى مهمة خاصة أمام مايوركا بالدورى الإسبانى.. مطاردة عنيفة بالدورى الألمانى.. وبشكتاش يفتتح مباريات الدورى التركى

غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

اليوم السابع تنفى تعيين إسلام بحيرى مسئولا للملف الدينى بالجريدة

اليوم السابع تنفى تعيين إسلام بحيرى مسئولا للملف الدينى بالجريدة

بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات

المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات

ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل الصحى لـ 630 حالة

ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل الصحى لـ 630 حالة

الإسكان: حجز وحدات الإعلان الـ13 مستمر لـ4 يوليو..ولا داعى للتزاحم بالبريد

الإسكان: حجز وحدات الإعلان الـ13 مستمر لـ4 يوليو..ولا داعى للتزاحم بالبريد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة