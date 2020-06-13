تعليم الشرقية: جارى تحديد تنسيق القبول بالثانوى العام

الشرقية - إيمان مهنى

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، فى بيان له ، أنه جارى الانتهاء من تنسيق القبول بالثانوى العام أو الدبلومات الفنية للالتحاق بالصف الأول الثانوى للحاصلين على شهادة الإعدادية العام الدراسى 2020 .

وقد اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 ، بنسبة نجاح 99.8 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 116698 طالب وطالبة حضر منهم 116379.

وإعتمد المحافظ النتيجه العامه لامتحانات الشهاده الإعداديه المهنيه بنسبة نجاح 100% ، حيث تقدم لآداء الإمتحان 3078 طالب وطالبة حضر منهم 3076 .

كما إعتمد المحافظ النتيجة العامه لامتحانات الشهاده الإعداديه للصم بنسبة نجاح 100 % ، حيث تقدم لآداء الإمتحان 72 طالب وطالبة حضر منهم 72 ، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 6 طلاب حضر منهم 6 لأداء الإمتحان .

كما حرص المحافظ على الإتصال هاتفياً بأوائل طلبة الشهادة الإعدادية متمنياً لهم الإستمرار ومواصلة التفوق وتحقيق أعلى الدرجات .

كما هنأ محافظ الشرقية الناجحين فى إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام ، مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادى على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقى الشعوب ، مشيداً بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادى على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقى الشعوب .

يذكر أن إجمالى من تقدموا بأبحاث علمية كبديل لتأدية إمتحانات الفصل الدراسى الثانى بلغ 119 ألف طالب وطالبة وذلك ، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة ووزارة التربية والتعليم لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.