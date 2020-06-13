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تعليم الجيزة تنتهى من تثبيت بوابات التعقيم بمدارس الصف والبدرشين والعياط وأطفيح

السبت، 13 يونيو 2020 06:11 م
تعليم الجيزة تنتهى من تثبيت بوابات التعقيم بمدارس الصف والبدرشين والعياط وأطفيح استلام كبائن التعقيم الإلكترونية بالجيزة وتثبيتها باللجان العامة
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت الإدارات التعليمية بالجيزة، استلام كبائن التعقيم الإلكترونية وتثبيتها باللجان العامة والتي من المقرر أن تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء الامتحانات لمدة 10 أيام تبدأ 21 من الشهر الجارى .
 
وأكد خالد حجازى -  وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه جارى استلام وتركيب وتجهيز وحدات التعقيم لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020 ، لاستقبال اجمالى 69849 بعدد طالب33855 و35994 طالبة للعام الحالى 2019/ 2020 بعدد 193 لجنه اساسيه و 37 لجنة احتياطي .
 
وأضاف حجازى أنه تم الانتهاء من تركيب عدد من الواحدات للتعقيم  في مدارس إداراتى الصف والبدرشين التعليمية كما تم استلام وحدات تعقيم مدارس إدارات العياط واطفيح وجارى تجهزي باقي المدارس للانتهاء من استعداد ماراثون امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020، وتركيب وحده تعقيم لكل إدارة تعليمية لتعقيم العاملين بها والجمهور المتردد عليها .
 
وفى السياق أوضح خالد حجازى ، أنه تم تجهيز 55 استراحة على مستوى الجيزة بـ20 إدارة تعليمية تم تخصيص 30 استراحة للرجال و25 استراحة للسيدات بهم 1411 سرير وكاملة التجهيزات ، مشيرا إلى أنه تم توفير 2 من العمال لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم كما تم توفير كافة المطهرات والمعقمات مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة .
 
وأشار مدير تعليم الجيزة إلى أنه تم مضاعفة اعداد الاستراحات عن السنوات السابقة نظرا لجائحة كرونا التى تمر بها البلاد واتباعا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم ، لافتا إلى أنه وجه مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة والشاملة للقائمين على الاستراحات وتوفير كافة الاحتياجات و الاحتياطات .
  
وقال حجازى إنه تم الاستعداد وتجهيز 80 قاعة للتصحيح وفرشهم وتطهيرهم بشكل مستمر، مع توفير وسائل التهوية وأخذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة القائمين بالعمل وتوفير الجو الملائم لإنجاز العمل على أكمل وجه مع عقد برتوكول مع وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان والتقدير وتوفير التعقيم والإجراءات الاحترازية بها.
 
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

الجيزة

تعليم الجيزة

التعليم

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