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تعقيم منازل الحالات الإيجابية بكورونا بقرية شنبارة الميمونة فى الشرقية

السبت، 13 يونيو 2020 05:31 م
تعقيم منازل الحالات الإيجابية بكورونا بقرية شنبارة الميمونة فى الشرقية تطهير المنازل فى شنبارة
الشرقية - إيمان مهنى

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شن حسام الشناوى، رئيس الوحدة المحلية بقرية شنبارة التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية، ونائبه حمدى الصعيدى، حملات تطهير مستمر بالاشتراك مع الطب البيطرى بمركز ومدينة القنايات، لمنازل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا. وأكد أن ذلك تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بالإضافة إلى متابعة احتياجات الأسر الخاضعة للعزل، والمرور على محلات لمتابعة الالتزام بمواعيد الحظر.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم (5770) لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي،  ومستشفي الصوفية المركزي.

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الشرقية

اخبار الكورونا بالشرقية

أجراءات الإحترازية

مستشفيات العزل بالشرقية

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