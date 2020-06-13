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تعرف على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع.. فيديو

السبت، 13 يونيو 2020 05:30 م
تعرف على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع.. فيديو حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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كشف فيديو مواصلة وزارة الداخلية، اقتحام البؤر الاجرامية وتفكيكها، واستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة"، في ضبط 1277 قطعة سلاح نارى، أبرزها "1 رشاش- 1 جرينوف- 118 بندقية آلية– 219 بندقية – 76 مسدس– 862 فرد محلى الصنع– 3018 طلقة مختلفة الأعيرة– 1441 قطعة سلاح أبيض".

وتمكنت الحملات فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة في تأمين تنفيذ 1751 قرار إزالة "حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل" بنطاق 23 مديرية أمن.

وتمكنت الجهود بإشراف اللواء علاء الدين سليم ،مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 506863 حكم قضائى، بينها 2218 حكم جناية، و173718 حكم حبس، و257247 غرامة، و73680 مخالفة، فضلاً عن ضبط 20 تشكيل عصابى، ضموا 65 متهماً، إرتكبوا 161 حادث سرقة متنوع.

ونجحت الجهود في ضبط 262 قضية أحداث، وإعادة 16 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 24 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 38 متهماً.

وأثمرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط 80 قضية بإجمالى 92 متهم بمضبوطات تجاوزت 13 طن، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 245867 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "31538 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 28 قيادة تحت تأثير مخدر، 5269 موقف عشوائى".


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