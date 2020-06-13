تعرف على المحاور الجديدة شرق العاصمة للتخلص من التكدسات المرورية

كتب سيد الخلفاوى

تستمر أعمال تطوير الطرق بالعاصمة، وذلك للتخلص من التكدس المرورى واستيعاب الكثافات الجديدة والمتوقعة عقب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهدت مناطق شرق القاهرة أعمال تطوير في كافة المناطق، كان أهمها المحاور المرورية التي تم افتتاحها بمصر الجديدة.

ويرصد اليوم السابع المحاور الجديدة التي يتم تنفيذها شرق العاصمة ..

1. الانتهاء محور الحلمية الجديد يربط مصر الجديدة بالطريق الدائرى .

2. طول محور الحلمية الجديد 8.5 كم ولا يستغرق أكثر من 8 دقائق فقط.

3. تم إنشاء هذا المحور في 4 أشهر تقريبا حيث تم هدم الكوبرى القديم واستبداله بآخر جديد.

4. محور المطرية الجديد يبدأ من ميدان ابن الحكم والمحكمة مرورا بميدان المطرية.

5. تشمل المرحلة الثالثة من محور المطرية انشاء تفريعة تربطه بمؤسسة الزكاة والدائر.

6. يتم انشاء 4 كبارى شرق مدينة نصر للقضاء على التقاطعات بالمنطقة.

7. كبارى شرق مدينة نصر تتم بشوارع حسن مأمون ومكرم عبيد، وعباس العقاد وأحمد فخرى.

8. تم تطوير وتوسعة شوارع يوسف عباس والطيران ومصطفى النحاس والصاعقة ومحور عبد الحميد بدوى .

9. تم تجديد شبكات الصرف الصحى و المياه والاتصالات في مناطق التطوير .

10. المشاريع يتم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة.