تعرف على أسباب الاصابه بالمغص الكلوى

كتبت هند عادل

المغص الكلوي هو نوع من الألم الذي يحدث عندما تحجب الحصوات البولية جزءًا من المسالك البولية، والتي تشمل الكلى والحالب والمثانة ومجرى البول، وتتشكل الحصوات عندما تتعطل المعادن مثل الكالسيوم وحمض البوليك معًا في البول وتخلق بلورات صلبة يمكن أن تكون الحجارة صغيرة مثل حبة الرمل أو كبيرة مثل كرة الجولف عندما تنمو هذه الأحجار كبيرة بما يكفي ، يمكن أن تصبح مؤلمة للغاية.

ووفقا لموقع healthline تشمل أعراض المغص الكلوي ألم شديد على طول جانب الجسم بين الضلوع والورك أو في أسفل البطن، ألم ينتشر على الظهر أو في الفخذ، الغثيان أو القيء، غالبًا ما يحدث ألم المغص الكلوي في موجات. يمكن أن تستمر هذه الموجات من 20 إلى 60 دقيقة.

تشمل الأعراض الأخرى للحصوات البولية ما يلي:



ألم عند التبول، الدم في البول والذي قد يكون ورديًا أو أحمر أو بني، بول غائم أو ذو رائحة كريهة، قطع صغيرة من الحجارة في البول، الحاجة الملحة للتبول، التبول أكثر أو أقل من المعتاد، الحمى والقشعريرة.

أسباب المغص الكلوي



يحدث المغص الكلوي عندما يتم وضع حجر في المسالك البولية ، غالبًا في الحالب يمتد الحجر ويوسع المنطقة ، مما يسبب ألمًا شديدًا، يصاب حوالي 12 % من الرجال و 6 % من النساء بحصوات المسالك البولية في حياتهم يزداد معدل المغص الكلوي بسبب التغيرات في نظامنا الغذائي وعادات أسلوب حياتنا.

تزيد بعض العوامل من خطر الإصابة بالحجارة البولية ، بما في ذلك:

نظام غذائي غني بالمواد التي تتسبب في تكوين الحصوات ، مثل الأكسالات أو البروتين.

وجود تارثخ عائلى للإصابة بالحصوات.

الجفاف من عدم شرب كمية كافية من السوائل، أو من فقدان الكثير من السوائل من خلال التعرق أو القيء أو الإسهال.

بدانة.

الاضطرابات الأيضية والأمراض الموروثة وفرط نشاط غدد جارات الدرق .

التهاب المسالك البولية.

طرق علاج المغص الكلوي



تفتيت الحصوات بموجات الصدمة خارج الجسم: يستخدم هذا الإجراء موجات صدمية تستهدف الكليتين لتفتيت الحصوات إلى قطع صغيرة جدًا ثم تمر الشظايا الحجرية في البول.

تنظير الحالب: يقوم الطبيب بإدخال مجال رفيع ومضاء من خلال مجرى البول والمثانة لإزالة الحصوات.

بضع حصاة الكلية عن طريق الجلد: يستخدم هذا الإجراء أدوات دقيقة يتم إدخالها من خلال قطع صغير في ظهرك لإزالة الحصوات سوف تكون نائمًا أثناء هذا الإجراء.

أدوية لتخفيف ألم المغص الكلوي تشمل الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين ،

الأدوية لمنع تشنجات العضلات

مضاعفات المغص الكلوي



المغص الكلوي هو أحد أعراض حصوات المسالك البولية ليس لها مضاعفاتها. إذا لم تعالج حصوات المسالك البولية ، يمكن الإصابة بمضاعفات مثل التهاب المسالك البولية أو تلف الكلى.