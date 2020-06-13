اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعافي أصغر طفل مصاب بكورونا وخروجه من مستشفي ناصر العام للعزل

السبت، 13 يونيو 2020 06:42 م
تعافي أصغر طفل مصاب بكورونا وخروجه من مستشفي ناصر العام للعزل الطفل المتعافى
كتب محمد قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة للعزل تعافي أصغر طفل مصاب بفيروس كورونا، اليوم، وخروجه من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية وظهور نتيجة العينات الخاصة به سلبية .

وكان انتشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي تقوم فيه ممرضة بمداعبة أصغر طفل مصاب بفيروس كورونا ومحاولة رسم البهجة علي وجهه واعطائه بعض الالعاب  داخل غرفة العزل بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة .

واكد مصدر داخل المستشفى ان هذا الطفل يعتبر اصغر حالة مصابة بكورونا وعمره لا يتجاوز العام وتلقي العناية والاهتمام من الفريق الطبى داخل مستشفي ناصر  العام بشبرا الخيمة حتى جاءت نتيجته سلبية وخرج من المستشفى  مشيرا الي ان الطاقم الطبي  وجميع العاملين بالمستشفي يواصلون عملهم ليل نهار لعلاج جميع الحالات.


كورونا

المتعافين من كورونا

فيروس كورونا

الاطفال المصابون بكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

اليوم السابع: الموازنة الجديدة تتوسع فى برامج "الدعم العينى"

اليوم السابع: الموازنة الجديدة تتوسع فى برامج "الدعم العينى"

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة