تعافي أصغر طفل مصاب بكورونا وخروجه من مستشفي ناصر العام للعزل

كتب محمد قاسم

أعلن مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة للعزل تعافي أصغر طفل مصاب بفيروس كورونا، اليوم، وخروجه من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية وظهور نتيجة العينات الخاصة به سلبية .

وكان انتشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي تقوم فيه ممرضة بمداعبة أصغر طفل مصاب بفيروس كورونا ومحاولة رسم البهجة علي وجهه واعطائه بعض الالعاب داخل غرفة العزل بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة .

واكد مصدر داخل المستشفى ان هذا الطفل يعتبر اصغر حالة مصابة بكورونا وعمره لا يتجاوز العام وتلقي العناية والاهتمام من الفريق الطبى داخل مستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة حتى جاءت نتيجته سلبية وخرج من المستشفى مشيرا الي ان الطاقم الطبي وجميع العاملين بالمستشفي يواصلون عملهم ليل نهار لعلاج جميع الحالات.