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تعافى 17 حالة مصابة بكورونا وخروجها من مستشفى الصدر بالإسماعيلية.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 03:34 م
تعافى 17 حالة مصابة بكورونا وخروجها من مستشفى الصدر بالإسماعيلية.. صور الطاقم الطبى بمستشفى الصدر بالإسماعيلية بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قال مصدر طبى بمستشفى الصدر للعزل الصحى بالإسماعيلية، أن المستشفى شهد اليوم، خروج 16 متعافيا جديدا، من كورونا، بعد ظهور نتيجة التحليل المعملية الخاصة بهم سلبية، وتحسن واستقرار حالتهم الصحية، ليرتفع حالات التعافى من المستشفى منذ تحويلة للعزل الصحى فى الأول من الشهر الجارى، إلى 41حالة.

وتم تجهيز مستشفى الصدر بالإسماعيلية، لصبح ثانى مستشفى للعزل فى المحافظة بعد مستشفى أبو خليفة، لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى جانب بيت الشباب الدولى على بحيرة التمساح والتى تم تخصيصها بطاقة 55 سرير، لاستقبال الحالة المصابة بكورونا والتى يتم تحويلها من مستشفى العزل، بعد تطبيق البروتوكولات العلاجية، ويتم تحويل الحالات إلى بيت الشباب، بعد تماثلهم للشفاء، واستقرار حالتهما، ليستمر أيام قليلة قبل إجراء تحليل للتأكيد من شفائهم التام من كورونا.

وتم الانتهاء من تجهيز مستشفى الصدر بالإسماعيلية، بالكامل بطاقة 60 سرير تم تخصيصها للعزل الطبى لمرضى كورونا منها 12 سرير للعناية المركزة وذلك فضلًا عن مستشفى أبوخليفة السابق تخصيصها لمرضى الكورونا بطاقة 127 سرير من بينهم منهم 37 سرير رعاية مركزة.

وتم تخصيص مستشفى الصدر بالإسماعيلية كمستشفى عزل لمرضى كورونا فى الأول من يونيو الجارى، ليكون ثانٍ مسشتفى عزل فى المحافظة، بعد مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، الذى بدأ فى استقبال مرضى كورونا، فى الثامن من مارس الماضى، كثانى مستشفى للحجر الصحى فى مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، وتبلغ القوة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة، 127 سريرًا من بينهم منهم 37 سرير رعاية مركزة، كما يوجد بالمستشفى 42 جهاز تنفس صناعى.

كان اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من الأطباء والمتخصصين ومجموعة من شباب الهلال الأحمر المتطوعين، أجروا جولة تفقدية ليلة أمس بمستشفى الصدر للاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد بعد أن تم تخصيصها لحجر الصحى المرضى، وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية بواقع راتب شهر لجميع العاملين بمستشفى الصدر ومستشفى أبوخليفة تقديرًا لمجهوداتهم.

 

 

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