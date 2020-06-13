تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

القليوبية نيفين طه

أعلنت مستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليويية فى بيان لها، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تعافى أكبر مسنة من فيروس كورونا الحاجة حبيبة، والتى تبلغ من العمر 90 عامًا، وذلك بعد أن وردت تقارير المسحتين سلبية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة أسماء عربى، رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، فى بيان لها، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 259 شخصا، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكد مستشفى الحجر الصحى بقها، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، وأن مقياس النجاح هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.



الحاجة حبيبة الحاجة حبيبة

الحاجة حبيبة مع الجيش الأبيض

خروج الحاجة حبيبة من العزل بعد التعافى من كورونا



