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تضامن الشرقية تنقل 13 شابا من دار الأيتام بالزقازيق لبلوغهم السن إلى شقق رعاية

السبت، 13 يونيو 2020 06:13 م
تضامن الشرقية تنقل 13 شابا من دار الأيتام بالزقازيق لبلوغهم السن إلى شقق رعاية شقق الرعاية
الشرقية - إيمان مهنى

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نقلت مديرية التضامن بالشرقية، 7 من أبناء من دار تربية بنين الزقازيق بطريق هرية، إلى شقة للرعاية اللاحقة بالزقازيق تم إعدادها وفرشها بالكامل بمعرفة مؤسسة تمكين المسند إليها الإشراف على إدارة دار الأيتام، لبيلغ عدد المنقولين 13 شابا.

وأكد محمد كمال حجاجى وكيل وزارة التضامن بالشرقية، لـ "اليوم السابع "، انه تم فرش الشقة بآثاث حديث متكامل حيث يضمن معيشة لائقة للأبناء، ونقل إلية الأبناء إليها بالتنسيق بين مؤسسة تمكين وإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية ا وفريق التدخل السريع المحلي، تعهدت مؤسسة تمكين باستكمال تقديم الرعاية المتكاملة لأبناء الرعاية اللاحقة صحيا وتعليميا واجتماعيا.

ويذكر أن هذه الشقة الثانية التى يتم تجهيزها للشباب حيث سبق أعداد شقة قبل ذلك ونقل عدد 6 أبناء إليها مع الاستمرار فى تقديم الخدمات إليهم.

وجارى إعداد شقة ثالثة لنقل باقى الشباب المتجاوز للسن إليها، حيث انه وفقا للقانون يجب الفصل بين الأطفال وبين الشباب الذكور فى الإقامة ممن تعدوا سن الـ 18 سنة فأكثر لضمان المصلحة الفضلى للأطفال.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(5770)لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

 

 

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