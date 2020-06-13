اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تشكيل لجان للتأكد من ارتداء سائقى سيارات السيرفيس الكمامات برأس غارب.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 01:46 م
تشكيل لجان للتأكد من ارتداء سائقى سيارات السيرفيس الكمامات برأس غارب.. صور حملات على السائقين برأس غارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شكل مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، لجانا للمرور على مواقف السيارات والتفتيش على السيارات فى الطرقات، للتأكد من ارتداء سائقى سيارات السيرفيس والأجرة بشكل عام للكمامات، وأعلن مجلس مدينة رأس غارب، أن اللواء إيهاب رأفت كلف إدارة المتابعة الميدانية بالمرور ومتابعة تنفيذ سائقى سيارات السرفيس الداخلى للإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا متابعة المواطنين مرتادى السيارات، مع التأكيد على التطهير والتعقيم المستمر للسيارات .

وأكد رئيس المدينة على التزام السائقين والمواطنين باتباع الاجراءات الاحترازية، والذين أفادوا بأن هذه الإجراءات حماية لهم ولأولادهم والركاب، كما تم المرور على موقف سيارات الأجرة، وتبين التزام سائقى سيارات الاجرة بالتعليمات وايقاف السيارات فى المكان المخصص لها داخل موقف سيارات الأجرة والحرص على التباعد الاجتماعى والحفاظ على المسافات الآمنة بينهم .

وثمن رئيس المدينة التزام جميع فئات أهالى رأس غارب بتنفيذ الإجراءات الوقائة والاحترازية حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وذلك يأتى فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحتزازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على حياة المواطنين.

IMG_7196
حملات على السائقين برأس غارب

 

IMG_7197
حملات على السائقين برأس غارب

 

IMG_7198
حملات على السائقين برأس غارب

 

IMG_7199
حملات على السائقين برأس غارب

 

IMG_7200
حملات على السائقين برأس غارب

 

IMG_7201
حملات على السائقين برأس غارب

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

غارب

ارتداء الكمامات

التزام السائقين للكمامات

مدينة غارب

رئيس مدينة رأس غارب

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انهيار "بى إن سبورتس" يكشف هشاشة الإعلام القطرى.. واجهة تميم تبدأ فى تسريح الإعلاميين والموظفين لمواجهة الأزمة الطاحنة.. أصابع الاتهام تتجه نحو ناصر الخليفى رجل الصفقات المشبوهة..وشبح الإفلاس يهدد بإغلاق الشبكة

انهيار "بى إن سبورتس" يكشف هشاشة الإعلام القطرى.. واجهة تميم تبدأ فى تسريح الإعلاميين والموظفين لمواجهة الأزمة الطاحنة.. أصابع الاتهام تتجه نحو ناصر الخليفى رجل الصفقات المشبوهة..وشبح الإفلاس يهدد بإغلاق الشبكة

شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

مواجهات نارية فى السبت الكروى.. الإنتر يتحدى نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا.. برشلونة فى مهمة خاصة أمام مايوركا بالدورى الإسبانى.. مطاردة عنيفة بالدورى الألمانى.. وبشكتاش يفتتح مباريات الدورى التركى

مواجهات نارية فى السبت الكروى.. الإنتر يتحدى نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا.. برشلونة فى مهمة خاصة أمام مايوركا بالدورى الإسبانى.. مطاردة عنيفة بالدورى الألمانى.. وبشكتاش يفتتح مباريات الدورى التركى

غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

اليوم السابع تنفى تعيين إسلام بحيرى مسئولا للملف الدينى بالجريدة

اليوم السابع تنفى تعيين إسلام بحيرى مسئولا للملف الدينى بالجريدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة