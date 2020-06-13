تشكيل لجان للتأكد من ارتداء سائقى سيارات السيرفيس الكمامات برأس غارب.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شكل مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، لجانا للمرور على مواقف السيارات والتفتيش على السيارات فى الطرقات، للتأكد من ارتداء سائقى سيارات السيرفيس والأجرة بشكل عام للكمامات، وأعلن مجلس مدينة رأس غارب، أن اللواء إيهاب رأفت كلف إدارة المتابعة الميدانية بالمرور ومتابعة تنفيذ سائقى سيارات السرفيس الداخلى للإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا متابعة المواطنين مرتادى السيارات، مع التأكيد على التطهير والتعقيم المستمر للسيارات .

وأكد رئيس المدينة على التزام السائقين والمواطنين باتباع الاجراءات الاحترازية، والذين أفادوا بأن هذه الإجراءات حماية لهم ولأولادهم والركاب، كما تم المرور على موقف سيارات الأجرة، وتبين التزام سائقى سيارات الاجرة بالتعليمات وايقاف السيارات فى المكان المخصص لها داخل موقف سيارات الأجرة والحرص على التباعد الاجتماعى والحفاظ على المسافات الآمنة بينهم .

وثمن رئيس المدينة التزام جميع فئات أهالى رأس غارب بتنفيذ الإجراءات الوقائة والاحترازية حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وذلك يأتى فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحتزازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على حياة المواطنين.

حملات على السائقين برأس غارب

حملات على السائقين برأس غارب

حملات على السائقين برأس غارب

حملات على السائقين برأس غارب

حملات على السائقين برأس غارب