اليوم السابع
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تركيا تسجل 14 وفاة و1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يتخطى 176 ألفا

السبت، 13 يونيو 2020 07:50 م
تركيا تسجل 14 وفاة و1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يتخطى 176 ألفا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت تركيا عن تسجيل 14 وفاة و1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس فى تركيا إلى 176677 حالة، وحالات الوفاة إلى 4792، وذلك وفق خبر عاجل. 

تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم حاجز الـ 4 ملايين، وفيما وصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس إلى أكثر من 7 ملايين و800 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز". 
 
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن. 
 
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل وفاة واحدة و20 إصابة جديدة بفيروس #كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 32 والإصابات 1442، وذكرت وزارة الصحة السعودية، انه تم تسجيل 3,366 إصابة جديدة بكورونا و1,519 حالة شفاء. 
 
وقالت وزارة الصحة البلجيكية، انه تم تسجيل 8 وفيات و99 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9650 والإصابات إلى 59918، وفيما تم تسجيل 1006 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا فى عمان.
 
واعلنت السلطات الصحية فى روسيا، تسجبل 114 وفاة و8706 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، واعلنت وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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