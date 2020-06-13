تحقيقات سرقة أجنبى بالإكراه في باب الشعرية تكشف: أحد المتهمين يعمل معه

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة باب الشعرية الجزئية، أن أحد المتهمين بسرقة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية بالإكراه بعد تقييده داخل شقته بنطاق دائرة القسم وبرفقته 3 آخرين ، يعمل مع المجنى عليه وهو من خطط جريمة السرقة.

وقررت النيابة حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرق بالإكراه، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

تلقى مدير مباحث العاصمة إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية مفاده تلقيه بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة، ولدى فتحه الباب فوجئ بـ 4 أشخاص "مجهولين" قاموا بدفعه داخل الشقة، وتكبيل يديه بلاصق وتهديده بالإيذاء، والاستيلاء على (كمية من المصوغات الذهبية- هاتف محمول- مبلغ مالى- 3 ساعات يد) من داخل دولاب غرفة النوم ولاذوا بالفرار.

وتوصلت جهود البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة (سائق، عامل بذات محل عمل المجنى، عاطل، وآخرين هاربين)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأقر الثانى بأنه نظرًا لعمله بذات محل عمل المجنى عليه، وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المسروقات، وأضافوا بأن باقى المسروقات بحوزة المتهمين الهاربين" جار ضبطهما"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.