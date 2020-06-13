اليوم السابع
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تجديد حبس زوجين لضبطهما بكمية من الأسلحة النارية بشبرا الخيمة

السبت، 13 يونيو 2020 02:54 م
تجديد حبس زوجين لضبطهما بكمية من الأسلحة النارية بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، حبس زوجين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لضبطهما بكمية من الأسلحة النارية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

 

وفى سياق متصل، أمر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة وبأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها حبس زوجين 4 ايام على ذمة التحقيقات لضبطهما بكمية من الأسلحة النارية لترويجها على عملائهم بدائرة القسم، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتردد زوجين على دائرة القسم لترويج الأسلحة النارية محلية الصنع ، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات واستأذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث القسم بعد اعداد أكمنة لذلك بضبطهما وهما كلا من "ا.ع"34 عاما، عاطل، و"م.ع"31عاما، ربه منزل

وبحوزتهما عدد 7 سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 15 طلقة من ذات العيار ومبلغ مالى 10 آلاف جنيه وهاتف محمول،  حال إستقلالهما السيارة رقم ط وج 731 ماركة نيسان ملك الأول ، وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة والسيارة لتسهيل عملية البيع والشراء وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين واحيلا للنيابة العامة، وأمر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة وبأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها حبس زوجين 4 ايام على ذمة التحقيقات لضبطهما بكمية من الأسلحة النارية لترويجها على عملائهم بدائرة القسم، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها

 

 

 

 


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