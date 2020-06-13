اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس ربة منزل متهمة بالنصب بزعم منح قروض شخصية فى الجيزة

السبت، 13 يونيو 2020 02:20 م
تجديد حبس ربة منزل متهمة بالنصب بزعم منح قروض شخصية فى الجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزةحبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالنصب على المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية والاستيلاء على مبالغ مالية كمصاريف إدارية، لإجراءات منح القرض زاعمة بأنها موظفة بإحدى شركات تمويل المشروعات.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من أحد المواطنين (مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ ( 10 ) آلاف جنيه، بزعم منحه قرض بمبلغ مائتى ألف جنيه من قبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.

أسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) حيث قامت المذكورة بممارسه نشاط إحتيالى فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية، وقامت بالإعلان على بعض القنوات الفضائية غير المرخصة ، وكذا نشر منشورات إحتياليه على مواقع التواصل الإجتماعى عبر شبكة "الإنترنت" عن إمكانية منح قروض شخصيه للمواطنين  "بدون ضمانات"، وإجراءات بنكية تصل إلى خمسمائة ألف جنيه "خلافاً للحقيقة"، كما زعمت للضحايا بكونها الموظفة المسئولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية للسير فى منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية بإسمها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعثر بحوزتها على ( 5 ) إيصالات لحوالات بريدية تفيد استلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها ( 50 ) ألف جنيه من ضحاياها من بينهم الشاكى، وبمواجهتها أقرت بصحة الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

قروض شخصية

اموال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

قمة يوفنتوس ضد ميلان تحقق أعلى مشاهدة فى إيطاليا بالموسم الجاري

قمة يوفنتوس ضد ميلان تحقق أعلى مشاهدة فى إيطاليا بالموسم الجاري

انهيار "بى إن سبورتس" يكشف هشاشة الإعلام القطرى.. واجهة تميم تبدأ فى تسريح الإعلاميين والموظفين لمواجهة الأزمة الطاحنة.. أصابع الاتهام تتجه نحو ناصر الخليفى رجل الصفقات المشبوهة..وشبح الإفلاس يهدد بإغلاق الشبكة

انهيار "بى إن سبورتس" يكشف هشاشة الإعلام القطرى.. واجهة تميم تبدأ فى تسريح الإعلاميين والموظفين لمواجهة الأزمة الطاحنة.. أصابع الاتهام تتجه نحو ناصر الخليفى رجل الصفقات المشبوهة..وشبح الإفلاس يهدد بإغلاق الشبكة

شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة