تأجيل مؤتمر انتخابى لترامب احتراما لاحتفالات ذكرى "نهاية العبودية"

كتب محمد سعودي

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إرجاء أول مؤتمر انتخابي له بعد إنهاء الإغلاق الذي دام عدة أسابيع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، في مدينة تولسا بولاية ‏أوكلاهوما.

We had previously scheduled our #MAGA Rally in Tulsa, Oklahoma, for June 19th – a big deal. Unfortunately, however, this would fall on the Juneteenth Holiday. Many of my African American friends and supporters have reached out to suggest that we consider changing the date out... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020

وقال دونالد ترامب في تغريدة له نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، إنه تقرر إرجاء المؤتمر الانتخابي احتراما للاحتفال بذكرى نهاية العبودية في الولايات المتحدة، والذي يوافق نفس اليوم‎.‎

وأوضح الرئيس الأمريكي، إن المؤتمر الانتخابي الأول في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبل، سيعقد في اليوم التالي ‏لتاريخ 19 يونيو، وذلك احتراما لهذه المناسبة التي تمثل إنهاء العبودية والمعروفة باسم جونتينث.‏

وواجه ترامب ترامب انتقادات لقراره تنظيم مؤتمر انتخابى الأسبوع المقبل خلال عطلة (يوم الحرية) التى تؤرخ لنهاية العبودية وذلك فى مدينة اشتهرت بوقوع مذبحة عنصرية مروعة عام 1921.

وأعلن ترامب الأربعاء الماضى إن حملته الانتخابية ستنظم أول مؤتمر لها منذ أن اجتاح فيروس كورونا البلاد قبل نحو ثلاثة أشهر في 19 يونيو بمدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما وهي ولاية ذات كثافة عالية من الجمهوريين فاز فيها بفارق أكثر من 30 بالمئة من الأصوات في انتخابات 2016.

ويوم 19 يونيو هو عطلة سنوية بمناسبة ذكرى نهاية العبودية في الولايات المتحدة ويحتفل به الأمريكيون من أصل أفريقي كيوم استقلال لهم.

ويأتي المؤتمر الانتخابي في وقت تعم البلاد اضطرابات بسبب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على أثر تعامل الشرطة العنيف معه بمدينة منيابوليس.

وكانت تولسا في 1921 مسرحا لإحدى أكثر أحداث العنف العنصري دموية بالبلاد عندما هاجمت عصابات البيض مواطنين سود ومراكز أعمال بأسلحة ومتفجرات أسقطتها طائرات.

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