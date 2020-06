تأجيل مؤتمر انتخابى لترامب احتراما لاحتفالات ذكرى "نهاية العبودية"

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إرجاء أول مؤتمر انتخابي له بعد إنهاء الإغلاق الذي دام عدة أسابيع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، في مدينة تولسا بولاية ‏أوكلاهوما.

We had previously scheduled our #MAGA Rally in Tulsa, Oklahoma, for June 19th – a big deal. Unfortunately, however, this would fall on the Juneteenth Holiday. Many of my African American friends and supporters have reached out to suggest that we consider changing the date out...