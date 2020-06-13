اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 03:04 م
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بعد قضاء 65 يوما على جهاز التنفس .. أطباء يحتفلون بتعافى مريض بريطاني من كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 03:00 م
بعد قضاء 65 يوما على جهاز التنفس .. أطباء يحتفلون بتعافى مريض بريطاني من كورونا
كتبت نهير عبد النبى

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بعد قضاء 65 يوما على جهاز التنفس الصناعى بسبب اصابته بفيروس كورونا وبعدما يأس الأطباء من حالته واخبروا عائلته أنه يقترب من الموت، استطاع أن يخيب ظنونهم ويعيد الأمل لكل مرضى الفيروس التاجى وتعافى منه وانتصر على المرض.

احتفال
احتفال

 

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، تم إدخال جون بيتس ، 59 عامًا ، إلى مستشفى نورثهامبتون العام في 26 مارس ودخل في غيبوبة في اليوم التالي، وعلى الرغم من إبلاغ عائلته مرارًا وتكرارًا أنه كاد أو يوشك على الموت، استيقظ جون في نهاية أبريل، وظل على جهاز تهوية لمدة شهر ونصف آخر، وغادرالمستشفى أخيرًا.

عندما  جون وصل إلى المستشفى في نهاية مارس تم فحصه على الفور بحثًا عن الفيروس القاتل ودخل مباشرة إلى العناية المركزة، في غضون 24 ساعة، تدهورت صحته بسرعة وكان بحاجة إلى جهازالتنفس، قام الأطباء بتخديره ووضعه على الجهاز أكثر من شهرين .

المتعافى
المتعافى

 

وقالت ابنته لورين بيدفورد، في البداية عندما دخل المستشفى، قالوا إنهم بحاجة إلى إجراء بعض الاختبارات ، لكنهم كانوا يأملون في إدخاله والخروج منه في غضون أسبوعين '، ولكنه استمر وقت طويل فى المستشفى واخبرنا الاطباء أن حالته سيئة وقد يموت.

قال جون: "أنا محظوظ لأني مرت بهذه المعركة، وأود أن اقول لأي شخص يعيش في هذا المرض المروع ويمر بتجربة ، ابق قوياً وستنتصر على المرض، وأنا محظوظ لأنني قد خرجت من هذه المعركة وأعود إلى المنزل مع عائلتي."

جون
جون

 

واضاف: "ما زال أمامنا طريق طويل ، وأنا أعلم أن إعادة التأهيل يمكن أن تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر ، لكن لدي دعم رائع من حولي، وممتن للاطباء والموظفين بالمستشفى، واحتفل فريق الأطباء والتمريض بخروج جون من المستشفى واعتبروه أمل جديد لإنقاذ العديد من المرضى.

 


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