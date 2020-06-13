بعثة الاتحاد الإفريقى العسكرية تقر بمقتل مدنيين فى اشتباكات بجنوب الصومال

وأفاد بيان صادر عن البعثة الإفريقية نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس" ، أن الحادث جرى أثناء تواجد المدنيين في خط الجبهة بينما الاشتباكات جارية بين بعثة الاتحاد الإفريقي وعناصر حركة الشباب الإرهابية، لافتًا إلى أن الإرهابيين خططوا لمهاجمة السكان وإرباك حركة نقل الأشخاص والسلع في منقطة جانال بإقليم شبيلا.



وأكد رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي العسكرية في الصومال، فرانسيسكو ماديرا أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية لتعزيز حماية المدنيين.