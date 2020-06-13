بريطانيا تسجل 202 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد



وأوضح وزير النقل البريطاني قرانت شابس خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كرونا أن إجمالي ضحايا المرض في البلاد يبلغ الآن 41481 ضحية.



وذكّر شابس في شأن متصل المواطنين بأن قانون ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، داعياً المواطنين إلى الاستمرار في إتباع جميع إجراءات الحماية التي أعلنتها الحكومة بما فيها الالتزام بمساحة التباعد خارج المنازل قدر الإمكان.