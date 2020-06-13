اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 06:00 ص
خالد صلاح
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بريطانيا تسجل 202 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد

السبت، 13 يونيو 2020 06:00 ص
بريطانيا تسجل 202 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد مستشفى ببريطانيا
وكالات

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أعلنت السلطات البريطانية اليوم وفق وكالة الأنباء السعودية "واس" تسجيل 202 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير النقل البريطاني قرانت شابس خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كرونا أن إجمالي ضحايا المرض في البلاد يبلغ الآن 41481 ضحية.

وذكّر شابس في شأن متصل المواطنين بأن قانون ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، داعياً المواطنين إلى الاستمرار في إتباع جميع إجراءات الحماية التي أعلنتها الحكومة بما فيها الالتزام بمساحة التباعد خارج المنازل قدر الإمكان.
 

 


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فيروس كورونا

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