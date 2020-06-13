اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 04:37 م
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بريطانيا تدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد قرار ترامب بفرض عقوبات

السبت، 13 يونيو 2020 04:24 م
بريطانيا تدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد قرار ترامب بفرض عقوبات وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب
رويترز

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قالت بريطانيا، اليوم السبت، إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على العمل باستقلالية دون خوف من التعرض لعقوبات، وذلك بعد يومين من موافقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على بعض موظفيها.
 
وقال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، "المملكة المتحدة تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية فى التعامل مع حالات الإفلات من العقاب فى أسوأ الجرائم الدولية".
 
وأضاف، "سنواصل دعم إجراء إصلاح إيجابى فى المحكمة حتى تعمل بفاعلية بقدر الإمكان. ينبغى أن يكون موظفو المحكمة الجنائية الدولية قادرين على القيام بعملهم باستقلالية وحياد ودون خوف من العقوبات".
 
وتستهدف العقوبات الأمريكية، التى أقرها ترامب، موظفى المحكمة الجنائية الدولية المشاركين فى تحقيق فيما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب فى أفغانستان.
 

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