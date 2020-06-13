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برلمانى ليبى يدعو لتحرك عربى بالضغط على أمريكا لإيقاف حليفها التركى

السبت، 13 يونيو 2020 10:52 ص
برلمانى ليبى يدعو لتحرك عربى بالضغط على أمريكا لإيقاف حليفها التركى مجلس النواب الليبى
كتب: أحمد جمعة

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دعا عضو مجلس النواب الليبي زياد دغيم، الدول العربية إلى التحرك بشكل أسرع وتنسيق أكبر للعمل على حل الأزمة الليبية أمام التغول التركي الذي يستهدف أمن المنطقة أجمع.

وقال دغيم في تصريحات صحفية إنه مطلوب من العرب الآن قبل سقوط سرت، الضغط على أمريكا لتجبر وكيلها التركي على أن يتوقف، مضيفا "أما لا قدر الله وهذا مستبعد، لو سقطت سرت، فيجب تفعيل الدفاع العربي المشترك."

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في تصريحات صحفية أمس الجمعة إن الحل في ليبيا نراه في مساهمتنا مع مصر وتونس من أجل التوصل لاتفاق بشأن الأزمة.

وللمرة الأولى، وجه الرئيس الجزائري اتهامات ضمنية لتركيا بنقل السيناريو السوري إلى ليبيا، وكشف بأنه أبلغ المشاركين في مؤتمر برلين بأن السيناريو السوري بدأ في ليبيا، وشدد على أن سقوط طرابلس خط أحمر لأنه سيؤدي إلى انهيار الدولة الليبية.


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