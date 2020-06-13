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بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

السبت، 13 يونيو 2020 11:36 ص
بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يبدأ من غدا الأحد،  وحتى يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 4 صباحاً، ووقف حركة جميع وسائل النقل العام من الـ 8 مساء يومياً
 
كما يتم اعتبارا من غدا الأحد مد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساءً بدلاً من الخامسة مساءً طوال نفس الفترة، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي .
 
 
كما يتم إستمرار العمل وحتى نهاية الشهر الجارى بقرار رئيس الوزراء ، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته، والسماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.
 
 

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