وأغلقت السلطات الباكستانية اليوم نحو 1300 منطقة يتفشى فيها فيروس كوفيد-19 في مختلف أنحاء البلاد بعد تسجيلها أكبر عدد من الإصابات اليومية خلال 24 ساعة بلغ 6472 إصابة جديدة.

وقال خان - حسب ما نقلته صحيفة (دون) الباكستانية - إنه بعد إجراء الأبحاث اللازمة قررت الحكومة عدم فرض الإغلاق العام على أن يتم إغلاق المناطق التي يتفشى فيها الفيروس، نظرا لأن الشرطة والحكومة لا يمكنهم تحمل التكلفة الاقتصادية للإغلاق العام.

وأوضح أن بعض دول جنوب آسيا كان حمل الإغلاق العام يقع على كاهل الفقراء الذين يعتمدون في حياتهم على الأجر اليومي، مشددا على أن "الدول مثلنا الخيار الوحيد أمامها هو إغلاق ذكي لا يقع حمله على عاتق الفقراء".

وكانت الحكومة الباكستانية فرضت إغلاقا عاما، لكنها خففت القيود بعد ذلك في خطوة قالت إنها ضرورية لإنقاذ اقتصاد البلاد، لكن ذلك أدى لارتفاع في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الباكستانية المحلية تلجأ حاليا لمصطلح "الإغلاق الذكي" لإغلاق بعض المحلات والأسواق وإجبار السكان على البقاء في المنزل في بعض البلدات والمدن الصغيرة التي شهدت ارتفاع في أعداد الإصابات المؤكدة خلال الأسابيع الماضية.

ولفتت إلى أن الإغلاق - الذي جرى تطبيقه - شمل 844 منطقة في إقليم بنجاب و414 منطقة في خيبر و7 مناطق في السند و12 منطقة في جامو وكشمير، إضافة إلى بعض المناطق السكنية في العاصمة إسلام أباد.

جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات في باكستان حتى اليوم السبت بلغ 132 ألفا و405 إصابات بينهم 2551 حالة وفاة.

