باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا .. فرنسا تفتح حدودها أمام القادمين من أوروبا من الاثنين.. الصين تعلن الطوارئ فى مناطق ببكين .. محمد بن زايد: اتفقنا مع ماكرون على دعم مبادرة مصر حول ليبيا

وكالات

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

كبير خبراء فريق ترامب : ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا قد يخرج عن السيطرة

قال انتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي أبلغت عنه عدة ولايات قد يخرج عن السيطرة إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين.

وأوضح فوتشي لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة معرضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي. وأضاف "عندما تبدأ في رؤية المزيد من الحالات بالمستشفيات فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ".

الصين تعلن الطوارئ فى أحد مناطق العاصمة بكين بسبب كورونا

قال مسؤول في بكين اليوم السبت إن إحدى مناطق العاصمة الصينية "في وضع طوارئ الحرب" بعد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا يتعلق بسوق للجملة هناك.

وقال تشو جونواي المسؤول بمنطقة فنغتاي خلال إفادة إن اختبارات شملت 517 شخصا بسوق شينفادي الواقع بالمنطقة أظهرت إصابة 45 منهم بالفيروس.

تقارير : وزير الخارجية الأمريكى يخطط لمقابلة مسؤولين صينيين فى هاواى

ذكرت شبكة بوليتيكو الإعلامية الأمريكية الجمعة نقلا عن مصدرين مطلعين أن وزير الخارجية مايك بومبيو يخطط للسفر إلى ولاية هاواي للاجتماع بمسؤولين من الحكومة الصينية.

وذكرت بوليتيكو أن بومبيو، الذي ينتقد الصين بشدة في عدد من القضايا أبرزها موطن وباء فيروس كورونا وسياستها في هونج كونج ومعاملة الأقليات العرقية والدينية، يخطط للرحلة "بهدوء" مضيفة أن الترتيبات لم تنته بعد. فرنسا ترفع قيود الدخول أمام القادمين من أوروبا اعتبارا من الاثنين

ذكر بيان لوزارتي الداخلية والخارجية الفرنسيتين الجمعة أن فرنسا سترفع في 15 يونيو القيود المفروضة على حدودها أمام المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان " في ضوء التطور المواتي في الوضع الصحي بفرنسا وأوروبا ووفقا لتوصيات المفوضية الأوروبية...فإن فرنسا سترفع يوم 15 يونيو كل القيود المفروضة على حدودها أمام حركة المرور الداخلية الأوروبية (البرية والجوية والبحرية) التي جرى تطبيقها لمحاربة وباء كوفيد-19".

بعثة الاتحاد الإفريقى العسكرية تقر بمقتل مدنيين فى اشتباكات بجنوب الصومال

أقرت بعثة الاتحاد الإفريقي العسكرية في الصومال "أميصوم"، بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين ، في جانال بإقليم شبيلا السفلى جنوب البلاد. وأفاد بيان صادر عن البعثة الإفريقية نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس" ، أن الحادث جرى أثناء تواجد المدنيين في خط الجبهة بينما الاشتباكات جارية بين بعثة الاتحاد الإفريقي وعناصر حركة الشباب الإرهابية، لافتًا إلى أن الإرهابيين خططوا لمهاجمة السكان وإرباك حركة نقل الأشخاص والسلع في منقطة جانال بإقليم شبيلا.

القوات العراقية تعثر على أسلحة ومضافات لداعش فى عملية بالأنبار

عثرت القوات المشتركة العراقية اليوم السبت، على أسلحة ومضافات لداعش فى عملية استباقية في عمق صحراء الأنبار، وذكر الحشد الشعبى - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قوة من لواء عامرية الصمود وقطعات من الجيش نفذت عملية دهم وتفتيش للمناطق المحيطة بمطار مديسيس ومناطق الهبارية ومنطقة اخويليات والصوفيات في عمق صحراء الأنبار، مشيرا إلى أن العملية شملت أيضا تفتيش وادي أبو غار ووادي شبوان لملاحقة فلول داعش .

رئيس وزراء لبنان يطالب الأمن بالتصدى لـ "الاعتداءات المشبوهة" على بيروت

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن أعمال الشغب والتخريب التي شهدها وسط العاصمة بيروت مساء أمس، أمر مرفوض بكل المعايير، مطالبا من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل وقف هذه "الاعتداءات المشبوهة" على الممتلكات العامة والخاصة .

السعودية تعلن جدول رحلاتها الداخلية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية جدول رحلاتها الداخلية، موضحة بتغريدة على حسابها في "تويتر" أن تشغيل الرحلات بين جدة وحائل سيبدأ انطلاقا من الاثنين 15 يونيو، وفق العربية . وأضافت هيئة الطيران المدني السعودية 5 مطارات للعمليات التشغيلية المرتبطة بخطة "استئناف الرحلات الجوية داخل السعودية. والمطارات الخمسة هي: "بيشة والطائف وينبع وحفر الباطن وشرورة". محمد بن زايد: اتفقنا مع ماكرون على دعم مبادرة مصر حول ليبيا أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنه اتفق مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على دعم "إعلان القاهرة" بشأن تسوية الأزمة الليبية. وقال بن زايد، في تغريدة نشرها مساء الجمعة على حسابه في موقع "تويتر" وفق روسيا اليوم : "الاتصال الهاتفي من الرئيس الفرنسي الصديق إيمانويل ماكرون فرصة مهمة تناولنا خلالها الحديث عن شراكتنا الاستراتيجية وسبل تطويرها". وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على أهمية العمل من أجل تسوية الأزمات في المنطقة من خلال الحوار والسبل السلمية، وأكدا دعمهما المبادرة المصرية الأخيرة "إعلان القاهرة" لإنهاء الصراع العسكري في ليبيا، وضرورة وقف إطلاق النار الفوري والشامل والعودة إلى المسار السياسي وتفعيل مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأزمة، بما يحافظ على وحدة البلاد ويصون مواردها ويعزز حق شعبها في التنمية والاستقرار والسلام. الجيش اليمني: قتلى من الحوثيين بغارات جوية للتحالف على حجة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في غارات جوية للتحالف العربي، على محافظة حجة شمال غربي اليمن.