انهيار أجزاء من شرفة عقار شرق الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية جاكلين منير

تلقى حى شرق الإسكندرية بلاغ بإنهيار جزء من شرفة عقار بنطاق الحى ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على إنهيار أجزاء من شرفة شقة بالطابق الثامن علوي بأحد العقارات بطريق الجيش نطاق حي شرق ناصية شارع أحمد شكري سان ستيفانو دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

وأشار حى شرق فى بيان له اليوم ،أن محارب هيلع رئيس حي شرق، قد إنتقل الى موقع العقار فور تلقي البلاغ للوقوف على تداعيات الواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة، ولقد رافق سيادته سكرتير عام الحي وإدارة إشغال الطريق وفريق هندسي متخصص لمعاينة العقار.

كما تواجد العميد عزت محمود، إدارة شرطة المرور والنقيب سعد رمضان رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي، وأيضًا الكول الأمني لقسم شرطة رمل أول، لاتخاذ الاجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين ووضع الحواجز الحديدية لتأمين المارة، حتى تم الانتهاء من إزالة الأجزاء الخطرة من العقار.