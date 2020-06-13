اليوم السابع
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انهيار أجزاء من شرفة عقار شرق الإسكندرية دون إصابات

السبت، 13 يونيو 2020 10:43 م
انهيار أجزاء من شرفة عقار شرق الإسكندرية دون إصابات عقار قديم
الإسكندرية جاكلين منير

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تلقى حى شرق الإسكندرية بلاغ بإنهيار جزء من شرفة عقار بنطاق الحى ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على إنهيار أجزاء من شرفة شقة بالطابق الثامن علوي بأحد العقارات بطريق الجيش نطاق حي شرق ناصية شارع أحمد شكري سان ستيفانو دون حدوث أي إصابات أو خسائر.
 
وأشار حى شرق  فى بيان له اليوم ،أن محارب هيلع رئيس حي شرق، قد إنتقل الى موقع العقار فور تلقي البلاغ للوقوف على تداعيات الواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة، ولقد رافق سيادته سكرتير عام الحي وإدارة إشغال الطريق وفريق هندسي متخصص لمعاينة العقار.
 
كما تواجد العميد عزت محمود، إدارة شرطة المرور والنقيب سعد رمضان رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي، وأيضًا الكول الأمني لقسم شرطة رمل أول، لاتخاذ الاجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين ووضع الحواجز الحديدية لتأمين المارة، حتى تم الانتهاء من إزالة الأجزاء الخطرة من العقار.
 

من جهه أخرى وتحت إشراف محارب هيلع رئيس حي شرق، شنّت إدارة إشغال الطريق بالحي عدة حملات متتالية على مدار اليوم، ولقد أزالت الحملة خلال الحملة الصباحية كافة التعديات على حرم الطريق من حواجز حديدية وكتل خرسانية وإطارات للسيارات والتي تُعيق الطريق والمارة.

وشملت الحملة شوارع؛ أحمد فتحي بجليم ومحطة شدس وش د.بورجي بكفر عبده، كما استهدفت الحملة إزالة كافة الاشغالات والمخالفات بشوارع كفر عبده وش محمد فريد وينجت وش مصطفى كامل وش المصلحة وش الإذاعة وش محطة شدس وش مرتضى.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من الاشغالات والمخالفات المتنوعة وايداعها بمخازن شرطة المرافق ،يأتي هذا في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين التي تستقبلها الصفحة الرسمية لحي شرق، ولفرض الانضباط بشوارع الحي.

 


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