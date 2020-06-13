اندلاع التظاهرات فى باريس للتنديد بعنف الشرطة وللتضامن مع اداما تراورى

يتجمع المتظاهرون فى العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، فى احتجاج غير مصرح به قانونا على خلفية الموجة العالمية من المظاهرات المناهضة للعنصرية التى انفجرت فى عديد من بلدان العالم عقب تداول لقطات مصورة فى 25 مايو تظهر قتل الشرطة فى مينيابوليس رجل أمريكى من أصل أفريقى، جورج فلويد.

واندلعت الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والظلم العنصرى فى فرنسا فى قضية أداما تراورى، التى وجد الكثيرون أنها مماثلة لوفاة الرجل الأمريكى الأفريقى جورج فلويد فى مدينة مينيابوليس الأمريكية فى أواخر مايو.

بالنسبة لشركات المنسوجات الفرنسية التى بدأت فى إنتاج الكمامات فهى تحرص على أن تكون منتجاتها وفق المعايير المحافظة على البيئة بسبب أن الكمامات لديها مستوى منخفض من الكربون كما تقول. فضلا عن أنها قامت بالترويج إلى أن أسعار الكمامات التى تنتجها تنافسية بشكل كبير للغاية وأسعارها معقولة. مضيفة أنها مصانعها مكّنت كثيرا من العاطلين عن العمل بشغل وظيفة أثناء انتشار الجائحة.