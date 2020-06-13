اليوم فتح باب التقديم للصف الأول الثانوى العام بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له، عن بدء التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة غدا السبت 13 يونيو، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، بمجموع 252.5 درجة فما أكثر.

وأكد صلاح، أنه نظرًا لوجود عدد من المدارس بها مقار لجان امتحانات الثانوية العامة ومقار لاستراحات السادة رؤساء اللجان والملاحظين، فقد جرى التنسيق مع جميع الادارات التعليمية لتشكيل لجان بالمدارس المجاورة لاستلام الملفات.

وأوضح مرغني، أنه جرى تحديد الفترة يوم السبت 13/6 حتي الخميس 9/7 لاستلام الملفات وفقًا لإجراءات احترازية مشددة بالمدارس، التي جرى تشكيل لجان الاستلام بها.

وأهاب مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، بأولياء الأمور ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والقفازات وإتباع كافة إجراءات الامن والسلامة لضمان سلامة الجميع.

وكان محافظ الوادى الجديد أعلن عن تحديد درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 252 درجة، وذلك بعد إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي 2019 /2020 للشهادة الإعدادية، وتحديد أعداد الناجحين، والأماكن الشاغرة بالمدارس المستهدفة، وذلك حسب الأعداد والكثافات والالتزام بالتوزيع الجغرافي بالإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف الزملوط، قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة بكل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي تريد التقدم للصف الأول الثانوي بالمدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

وأشار الزملوط، إلى قبول الحد الأدنى لمدارس التمريض ومدارس الثانوية العسكرية لاحقا.

وفى سياق آخر وجهت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، برفع كفاءة الاستراحات المخصصة لإقامة مراقبي امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرتها أمس الأربعاء، في مركز الداخلة، تضمنت تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالمركز، يرافقها صلاح مرغنى، مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة؛ وذلك للاطمئنان على جاهزيتها وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

كما وجهت حنان، بتوفير كافة وسائل الراحة داخل اللجان لتوفير المناخ الملائم لهم، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن إجراءات المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا.