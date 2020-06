الولايات المتحدة تطلق مبادرة دعم الهلال الأحمر المصري للحد من تفشي كورونا

بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي، تم الإطلاق الرسمي لدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للهلال الأحمر المصري للحد من انتشار فيروس كوفيد-١٩ في جميع أنحاء الجمهورية. وقد صرّح السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين خلال الاجتماع الافتراضي، "إنه لشرف عظيم لي أن أُشيد بالتقدم الذي نُحرزه من خلال التضامن والتعاون بين مصر والولايات المتحدة في التصدي لـ جائحة فيروس كورونا، والاحتفال بشراكتنا مع الهلال الأحمر والحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كوفيد-١٩ داخل المجتمعات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية." Together with the Ministry of International Cooperation and the Ministry of Social Solidarity, we officially launched last week USAID’s support for the Egyptian Red Crescent to stop the spread of COVID-19 in communities throughout Egypt. During the virtual event, U.S. Ambassador Jonathan Cohen stated, “It’s my great honor to acknowledge another step forward in the solidarity and cooperation between Egypt and the U.S. in the fight against the COVID pandemic and to celebrate our partnership with the Egyptian Red Crescent and the Government of Egypt as we try to stop the spread of COVID-19 in communities throughout Egypt” @moss.egypt @miicegypt @egyptianredcrescent @usaid #egypt🇪🇬 #usa🇺🇸#covid19 #coronavirus

