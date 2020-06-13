الوطنية للصحافة: الحالات المشتبه إصابتها بكورونا بالمؤسسات القومية بلغت 32

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن عدد الحالات المشتبه إصابتها بكورونا وتم عرضها على المستشفيات بمعرفة الهيئة وحجز بعضها وإجراء التحاليل والعزل المنزلى بلغت 32 حالة من كافة المؤسسات "الأهرام 7 حالات – الأخبار 6 – دار التحرير 3 – دار المعارف 4 – دار الهلال 2 – الشركة القومية 2 – وكالة أنباء الشرق الأوسط (حالة واحدة) – روزاليوسف 7 حالات".

و أضافت الهيئة فى بيان لها أنها راجعت مع رؤساء المؤسسات ولجان الأزمة إجراءات شراء أدوات التعقيم والتطهير بشكل يومى وأوصت باستخدام أدوات التبخير فى العنابر والأماكن المفتوحة وتتلقى تقريرًا يوميًا بتطورات الموقف.

ولفتت الهيئة، إلى أنها على اتصال مستمر مع رؤساء المؤسسات ولجان الأزمة فى إيجاد أماكن لبعض الحالات فى مستشفيات وزارة الصحة، وأشادت بجهودهم فى هذا الشأن، مشددة على ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة فى هذا الشأن وهي:

1- التفتيش اليومى فى كافة أماكن المؤسسة والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة فورًا بأية ملاحظات أو سلبيات.

2- متابعة حالات الإصابة، والإعلان عنها بشفافية تامة ودون إخفاء لتنبيه العاملين بحقيقة الأوضاع، واقتراح أماكن الغلق الفورى ومدته وإجراءات التطهير والتعقيم، بعد تأمين الأماكن تمامًا وقبل دخول العاملين إليها، وإخطار رئيس مجلس الإدارة بها على الفور، الذى يقوم بدوره بإخطار الهيئة والتنسيق معها.

3- متابعة الدخول لأماكن العمل، وعدم السماح بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة، وإجراء اختبار كشف الحرارة، والتطهير الشخصى للأفراد جميعًا دون استثناء قبل دخولهم.

4- إبداء الملاحظات لرئيس مجلس الإدارة حول مساحات التباعد الاجتماعى فى أماكن العمل، وعدم السماح بالتقارب والاختلاط، والتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة حول الأعداد الضرورية فقط المطلوب تواجدها فى أماكن العمل.

5- منع كل المخالطين للمصابين بفيروس كورونا من الدخول لأماكن العمل، ومنحهم أجازه إجبارية مدتها أسبوعين، وعدم السماح بعودتهم إلا بعد التأكد من سلامتهم.

6- تقديم أيه مقترحات أو ملاحظات أخرى لرئيس مجلس الإدارة فى إطار الحرص التام على سلامة العاملين وتقليل فرص انتشار العدوى.

7- تتولى الإدارة الطبية بالمؤسسة متابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بأماكن العزل.