اليوم السابع
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النيابة تنتدب المعمل الجنائى حول واقعة مصرع طفل داخل شقته حرقا فى السلام

السبت، 13 يونيو 2020 10:00 م
النيابة تنتدب المعمل الجنائى حول واقعة مصرع طفل داخل شقته حرقا فى السلام حريق - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة السلام، إنتداب المعمل الجنائي، حول واقعة مصرع طفل حرقا داخل منزله في منطقة السلام، وذلك لمعرفة أسباب الحريق والتأكد من وجود شبه جنائية في الواقعة من عدمه، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث الجنائية. البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة السلام ثان، على الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده لباقي العقارات وتمت عملية إخماد الحريق، وأسفر عن وفاة طفل تم نقلة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.


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