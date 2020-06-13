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النيابة تقرر إخلاء سبيل ألمانية فى واقعة عقر كلاب ضالة لشاب بالغردقة

السبت، 13 يونيو 2020 07:01 م
النيابة تقرر إخلاء سبيل ألمانية فى واقعة عقر كلاب ضالة لشاب بالغردقة التقرير الطبي للشاب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قررت النيابة العامة بالغردقة، اليوم السبت، إخلاء سبيل المانية الجنسية، وعرضها علي الجهة الإدارية المختصة شأنها للتأكد من إقامتها بمدينة الغردقة،  وذلك بعد اتهام شاب بمدينة الغردقة بتعدي كلاب ضالة ترعاها الألمانية عليه مما تسبب في إصابته، وطالبت النيابة العامة مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر بتعقيم الكلاب الضالة في الشوارع في مدينة الغردقة، واستمعت النيابة العامة لاقوال المجني عليه والذى أكد خلال التحقيقات أنه أثناء سيره بشارع العشرين بمنطقة عرابية شاهد أجنبية تقدم الطعام لقرابة 10 كلاب وأثناء مروره عقرته الكلاب، واكتفت الألمانية بالمشاهدة فقط.

 

فيما تبين من التحقيقات أن الألمانية لا تمتلك الكلاب وأنها كلاب ضالة بالشارع تقوم بإطعامها بشكل يومي في الشارع المقيمة فيه وعندما حاول الشاب الدفاع عن نفسه بدفع الكلاب بالحجارة نهرته الألمانية .

 

وحرر الشاب محضرا بقسم شرطة أول الغردقة بعد إصابته التى استوجبت نقله لمستشفي الغردقة العام، واستخرج تقريرا طبيا يثبت الواقعة. 

 

التقرير الطبي للشاب التي تعرض لبعض من الكلاب الضالة (1)
التقرير الطبي للشاب التي تعرض لبعض من الكلاب الضالة 

 

التقرير الطبي للشاب التي تعرض لبعض من الكلاب الضالة (2)
التقرير الطبي للشاب التي تعرض لبعض من الكلاب الضالة 

البحر الاحمر

اخبار مصر

النيابة العامة

الغردقة

كلاب ضالة

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