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النيابة تطلب التقرير الطبى للطفل ضحية تعذيب والده ببولاق الدكرور

السبت، 13 يونيو 2020 03:00 ص
النيابة تطلب التقرير الطبى للطفل ضحية تعذيب والده ببولاق الدكرور تعذيب طفل - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة  التقرير الطبى الخاص بطفل تعرض للتعذيب على يد والده الذى يعمل سائق توك توك فى بولاق الدكرور، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة أمرت بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتعذيب ابنه فى بولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت النيابة لأقوال الطفل المجني عليه، وأمرت بعرضه على الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليه، كما استمعت لأقوال والدة الطفل والتى اتهمت زوجها بالاعتداء عليها وعلى ابنائها بالضرب، واعتياده على ذلك.

ألقت مباحث رعاية الأحداث القبض على سائق توك توك، متهم بتعذيب ابنه ببولاق الدكرور، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر خلاله أثناء اعتدائه عليه بالضرب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى لأحد الأشخاص يعذب ابنه، ويعتدى عليه بالضرب بقسوة، فى الوقت الذى تسجل فيه والدة الطفل المشهد بهاتفها المحمول، وسط تعرضها للسباب أيضا والضرب من جانب الزوج.

تواصل "اليوم السابع" مع "رانيا م" الزوجة التى سجلت مقاطع الفيديو، وروت تفاصيل تعرضها وابنها للتعذيب والضرب على يد زوجها فقالت إنها متزوجة من "ر.م" سائق توك توك، منذ سنوات، ولديهما 4 أبناء، أحدهما الذى تعرض للتعذيب بمقطع الفيديو، ويقيمون بشقة ببولاق الدكرور فى محافظة الجيزة.

وأضافت أن زوجها دائم الاعتداء عليها وعلى أبنائهما بالضرب، وأنها حررت ضده عدة محاضر سابقة بقسم شرطة بولاق الدكرور، اتهمته فيهم بالاعتداء عليها بالضرب، كما أنها أقامت ضده دعوى طلاق، وتنتظر صدور قرار بها للانفصال عنه.

وتابعت الزوجة حديثها قائلة أن اليوم الذى شهد تعذيبه لابنهما، وسجلت فيه مقطع الفيديو، عاد من الخارج، فعثر على كيس القمامة ملقى على الغسالة بالشقة، فاستشاط غضبا لعدم إلقائها بمقلب القمامة، واستدعى ابنهما "كيرلس" وبدأ فى الاعتداء عليه بالضرب، لمعاقبته بسبب عدم إلقائه كيس القمامة، وواصل تعذيبه بضربه وتسببه بعدة إصابات له بأنحاء جسده.

وقالت إنها سجلت مقطع الفيديو بهاتفها المحمول، لاستغلال تلك المشاهد فى قضية الطلاق الخاصة بها، حتى تحصل على حضانة أطفالها، وأضافت أنها ما زالت تقيم بصحبته بالشقة، ولم تغادرها، من أجل البقاء مع أبنائها، حيث إنه حاول عدة مرات طردها وحرمانها من أطفالها، وأشارت إلى أنها كانت عاجزة عن الدفاع عن ابنها، كونها مريضة، وتتلقى العلاج منذ ما يقرب من شهر، وأكدت أنها لم تحرر محضر حتى الأن بواقعة تعذيب ابنها.

من جانبه قال الزوج ر. م  أنه اعتدى على ابنه بالضرب، بدافع تربيته، وأنه يقسو عليه بدافع تحسين سلوكه، كما أنه يستخدم الأسلوب الذى نشأ عليه فى التربية، لتنشئة أبنائه.

وأضاف أنه يحب أبناءه ويرعاهم، حيث إنه توقف عن الإدمان وتعاطى المخدرات من أجلهم، وعن القسوة التى ظهر بها خلال اعتدائه على ابنه بالضرب قال "أنا بربى أولادى، ومفيش أسد بياكل عياله".

 

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