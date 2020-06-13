النمسا تعتزم دعم المتضررين من جائحة كورونا

رويترز

قال زعماء الحكومة الائتلافية بالنمسا، إن الحكومة تعتزم تقديم دعم مالى للعاطلين والأسر التى تعول أطفالا، وذلك لمرة واحدة فى إطار إجراءات تتخذها هذا العام لمواجهة الضرر الناجم عن جائحة كورونا.

وقال المستشار سيباستيان كورتس، وزعيم حزب الخضر فيرنر كوجلر فى مقابلتين بثتهما هيئة الإذاعة النمساوية (أو.آر.إف)، اليوم السبت، إن الحكومة ستقر إجراءات فى اجتماع الحكومة هذا الأسبوع تشمل دفع 450 يورو (506 دولارات) للعاطلين و360 يورو لكل طفل أو قاصر تحت سن الثامنة عشرة.

وإلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة خفض الضريبة على ذوى الدخل المحدود من 25 بالمئة لتصبح 20 بالمئة وتطبيق ذلك بأثر رجعى بداية من هذا العام.

وقال كورتس، إن حكومة المحافظين والخضر الائتلافية ستكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن تكاليف هذه الإجراءات عندما تختتم اجتماعها يوم الثلاثاء.

وفى مايو أعلنت الحكومة تقديم حزمة مساعدات تصل إلى 38 مليار يورو للحفاظ على استمرار عمل الشركات والمؤسسات. ورفعت أمس الجمعة حجم أدوات الدين التى تعتزم طرحها هذا العام إلى المثلين تقريبا ليبلغ مستوى قياسيا.

كما أعلنت الحكومة، أمس الجمعة، أن النمسا تعتزم خفض ضريبة القيمة المضافة للمطاعم وقطاع الثقافة إلى خمسة بالمئة حتى نهاية العام لمساعدتها فى مواجهة الأثر الناجم عن الجائحة.

وسجلت النمسا، نحو 17 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و677 وفاة.