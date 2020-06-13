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المعهد العالى للصحة بالإسكندرية يعرض احتياطات التنقل للوقاية من كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 02:42 م
المعهد العالى للصحة بالإسكندرية يعرض احتياطات التنقل للوقاية من كورونا جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلن المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية عن الاحتياطات الوقائية أثناء التنقل من مكان لمكان منعا العدوى وانتقال فيروس كورونا.
 
وقال في بيان اليوم، أن المعلومات الوقائية والاحترازية التى يقدمها ضمن الحملة التى أطلقها المعهد لتوعية المواطنين منعا لانتقال العدوى.
 
1- التنقل فى الحالات الطارئة والعامة فقط.
 
2- فى حالة التنقل الضرورى لابد من تجنب المواصلات العامة، واستخدام العجلة أو  المشى فى حالة أن يكون المكان قريب من المنزل.
 
3- ارتداء كمامة فى حالة التواجد فى مواصلات عامة.
 
4- فى حالة التواجد فى مواصلات عامة مثل القطار أو الترام أو الأوتوبيس أو المترو، يجب تجنب ملامسة الأسطح التى يتم لمسها مثل شباك التذاكر مثلاً والبوابات.
 
5- فى حالة لمسها لا من تطهيرها أولا ثم غسل الإيدى بالمياه والصابون بعدها مباشرة أو على الأقل تطهرها بالكحول.
 
6- تجنب التواجد فى المواصلات العامة وقت الذروة لتجنب الزحمة حتى تستطيع ترك مسافة كافية بينك وبين الأشخاص الآخرين.
 
7- إذا اضطر كبار السن أو مرضى الأمراض المزمنة مثل  السكر أو القلب يفضل الجلوس في الكرسي المجاور للسواق (بحيث تقلل تعاملك مع بقية الركاب) أو الجلوس بجانب الشباك .
 
8- لابد من فتح كل النوافذ الممكنة حتى تكون في تهوية جيدة.
 
٩-يفضل عدم تناول الأكل أو الشرب في المواصلات حتى تتجنب لمس الوجه وحتى لا تضطر لإزالة الماسك.
 
10- في المحطات، يفضل نزول الركاب أولا ومنحهم مساحة كافية ثم تصعد .
 
11- منح دائماً الاولوية والمساحة الكافية لكبار السن والحوامل وذوى القدرات الخاصة.
 
 
 

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