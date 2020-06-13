اليوم السابع
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المتهم بقتل جدته بقنا : وضعتنى فى مصحة نفسية وكنت أخشى تنمر أصدقائى

السبت، 13 يونيو 2020 10:11 ص
المتهم بقتل جدته بقنا : وضعتنى فى مصحة نفسية وكنت أخشى تنمر أصدقائى جثه - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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لقيت ربة منزل مصرعها، فى قرية زليتم ، بمركز نجع حمادي ، شمال محافظة قنا ، على يد حفيدها خنقًا لمروره بأزمة نفسية ، وقيام المجنى عليها بنقله فى مصحة نفسية ، وبمجرد عودته خنقها .


تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على " ع.م.ش " ، 76 عامًا ، مسنة ، جثة هامدة بداخل منزلها ، بها آثار خنق فى رقبتها بإيشارب ، بقرية زليتم التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروى الغربى بهجورة ، التابعة لدائرة المركز .

وأثبتت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة " م.م "، 28 عاما، حفيدها، لمروره بأزمة نفسية سيئة ، وأقدم على قتلها بسبب قيمها بوضعه داخل مصحة نفسية منذ فترة لتلقى العلاج ، وبمجرد أن خرج من المصحة قام بقتلها، واعترف بإرتكاب الواقعة بسبب أنه يخشى تنمر أصدقائه فى المنطقة، بعد أن انتشر خبر دخوله المصحة بينهم.


تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

فى سياق أخر لقى شاب مصرعه، وأصيب والده، بعدة طعنات نافذة بخنجر، بقرية الجمالية التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، بسبب مشاجرة مع ابن عمه بسبب خلافات مالية بينهم.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمقتل أحمد محسب أحمد ، 24عاما، بعد إصابته بطعنتين بخنجر فى الصدر، وإصابة والده محسب أحمد علي، 52 عاما، بقطع فى عضلة الذراع الأيسر، بسبب مشاجرة مع ابن عمه لخلافات مالية بينهم بالنجع البحرى فى قرية الجمالية بقوص.

تم ايداع الجثة بمشرحة مستشفى قوص المركزي، تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

 

 


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