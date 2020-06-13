اليوم السابع
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اللجنة النقابية للمعلمين بالمنيا: توفير وسائل نقل لمراقبى امتحانات الثانوية العامة

السبت، 13 يونيو 2020 11:02 م
اللجنة النقابية للمعلمين بالمنيا: توفير وسائل نقل لمراقبى امتحانات الثانوية العامة محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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أعلن الدكتور على عبد السلام رجب رئيس اللجنة النقابية لمعلمى بندر المنيا، عن توفير النقابة لوسائل مواصلات للمعلمين المراقبين في امتحانات الثانوية العامة للذهاب للجان والعودة مجانا وذلك حرصا على سلامتهم وأمنهم وراحتهم.

 

وقال "عبد السلام" إن ذلك يأتي بناء على تعليمات النقابة العامة برئاسة خلف زناتى النقيب العام لمعلمين مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وتوجيهات جميع الزملاء بالنقابة الفرعية بالمنيا.

 

وأضاف أنه فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وتكاتف جميع فئات الشعب وجميع القيادات السياسية والتنفيذية، وفى ظل الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة إتخذت النقابة قراراً بتوفير وسائل المواصلات فى أماكن التجمع أمام كل لجنة نقابية بالإدارات التعليمية التسع حيث يتقدم الزميل بتسجيل اسمه وتقديم صورة من خطاب الإنتداب للجنة النقابية التابع لها.


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