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الكنيسة القبطية تحتفل بعيد رسامة البابا تواضروس أسقفًا للبحيرة اليوم

السبت، 13 يونيو 2020 12:45 م
الكنيسة القبطية تحتفل بعيد رسامة البابا تواضروس أسقفًا للبحيرة اليوم البابا تواضروس
سارة علام

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بعيد رسامة البابا تواضروس الثاني، أسقفًا عامًا على إيبارشية البحيرة بيد البابا شنودة الثالث. 

 

ووُلِد البابا تواضروس الثاني باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة.

والتحق بجامعة الإسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975؛ وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985؛ والتحق بالكلية الإكليركية؛ وتخرج عام 1983.

ذهب وجيه صبحي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهب في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989


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