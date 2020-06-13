بغداد (أ ش أ)

عثرت القوات المشتركة العراقية اليوم السبت، على أسلحة ومضافات لداعش فى عملية استباقية في عمق صحراء الأنبار، وذكر الحشد الشعبى - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قوة من لواء عامرية الصمود وقطعات من الجيش نفذت عملية دهم وتفتيش للمناطق المحيطة بمطار مديسيس ومناطق الهبارية ومنطقة اخويليات والصوفيات في عمق صحراء الأنبار، مشيرا إلى أن العملية شملت أيضا تفتيش وادي أبو غار ووادي شبوان لملاحقة فلول داعش .

وأضاف أن العملية أسفرت عن العثور على عدد من الأسلحة وضبط دراجة نارية وتدمير عدة مضافات كانت تستخدمها عناصر داعش في عمق الصحراء.

وفى سياق متصل ألقت القوات الأمنية العراقية،اليوم السبت، القبض على 3 من عناصر عصابات داعش الإرهابية في الموصل.وذكر وزارة الداخلية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية المختلفة في نينوي ألقت القبض على ٣ من عناصر "داعش" الإرهابية، أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالحسبة والآخر كان يعمل فيما يسمى بالأمنية والثالث كان يعمل بصفة مقاتل وعمل في عدد من المعسكرات العامة لداعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل، وتم القبض عليهم في مناطق وأحياء ( القدس والتأميم ) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وفي سياق متصل، عثر على سيارة مفخخة، ودراجتين ناريتين و5 مضافات و 16 عبوة ناسفة و 6قذائف هاون عيار 120 ملم، ونفقين و 4 صواريخ قاذفة.