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القابضة الكيماوية: تطوير الدلتا للأسمدة نهاية الشهر الجارى بـ150مليون دولار

السبت، 13 يونيو 2020 01:16 م
القابضة الكيماوية: تطوير الدلتا للأسمدة نهاية الشهر الجارى بـ150مليون دولار عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم

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 كشف عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، أنه تم تجهيز كراسة شروط مشروع تطوير شركة  الدلتا للأسمدة سماد طلخا بمحافظة الدقهلية ، لتطوير المصانع من خلال تأهيل كامل وتطوير وحدات الأمونيا حيث سيتم طرح الكراسة للشركات المحلية والعالمية بنهاية الشهر الجارى.

وأضاف عماد الدين مصطفى فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" إنه تم الاتفاق على بنود المناقصة لتطوير الشركة ؛بما يتناسب معها وبما يضمن تحديثها بشكل تام، لافتا إنه فيما يتعلق بتكلفة التمويل، والتى تبلغ مبدئيا نحو 150 مليون دولار ، حيث سيتم زيادة رأس مال الشركة من خلال مبلغ مالى من الشركة القابضة  الكيماوية ، بجانب اقتراض الجزء الثانى من البنوك .

وتعرضت مصانع شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" بمحافظة الدقهلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،  4 إبريل الماضى، لتوقف تام عن إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات، نتيجة عطل فى محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز وتعرضه لأضرار كبيرة مما أدى لتوقف توريد الأسمدة لوزارة الزراعة الفترة المقبلة لحين الانتهاء من تشخيص الحالة وإصلاح العطل.

 

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القابضة للصناعات الكيماوية

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الامونيا

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