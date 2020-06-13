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الفرق الطبية بمستشفى عزل ملوى تنجح فى إجراء 3 عمليات قيصرية

السبت، 13 يونيو 2020 04:16 ص
الفرق الطبية بمستشفى عزل ملوى تنجح فى إجراء 3 عمليات قيصرية الفرق الطبي بمستشفى ملوى
المنيا - حسن عبد الغفار

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مستشفى عزل ملوى افتتحت بشكل استثنائى لتكون مستشفى العزل مصابى كورونا، ورغم حداثتها فى التعامل مع المرض إلا أنها حققت نجاحات كبيرة سواء بنسبة الشفاء داخل المستشفى أو إجراء العمليات القيصرية لمرضى فيروس كورونا، ونجاح تلك العمليات واستقرار حالات المرضى والمولود.

وتعاقب عليها العديد من الفرق الطبية ونجحت جميع الفرق فى ترك بصمة كبيرة لهم داخل المستشفى ومنهم من قضى مدته وقرر العودة من جديد للمشاركة فى علاج المرضى.

وقد نجحت الفرق الطبية داخل مستشفى عزل ملوى فى إجراء 3 عمليات قيصرية منذ افتتاحها، حيث نجح الفريق الطبى فى  إجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتدعى "ن" وتبلغ من العمر 29 عاما، وقد تم أخذ مسحة من الرضيعة لتحليلها لمعرفة خلوه من الفيروس أم لا، وكانت حالة  الأم والمولودة مستقرة.

كما نجح الفريق الطبى فى إجراء عمليتين لمصابتين بالفيروس وأصبحت حالة الأم والمولود مستقرة، وإن تلك العملية هي الثانية وقد تم التصريح بخروج المولود بعد 3 أيام من ولادته.

كما نجح الفريق الطبى فى إجراء قيصرية لسيدة تدعي "هبة قطب" 29 عاما من أبناء محافظة أسيوط وضعت مولودها الذكر داخل مستشفي العزل، وتم أخذ  مسحه من الرضيع وتم تحليلها لمعرفة خلوه من الفيروس أم لا وبعد التأكد من سلامة المولود تقرر خروجه.

ومازالت الفرق الطبية داخل المستشفى تواصل جهودها  فى علاج المرضى والمصابين، ومن بين الفريق الطبى الممرضة سميه تلك التى أعلنت أنها ستعود من جديد إلى مستشفى العزل بملوى من أجل مشاركة الفريق الطبى فى علاج مصابى كورونا، وقالت سمية لقد انتهت المدة الأولى لى داخل المستشفى ورجعت إلى المنزل، لكنى أخذت القرار بالعودة من جديد ، ولفتت، لقد وجدت هناك عملا حقيقيا روح الفريق السعادة الكاملة عند خروج مريض أو إعادة الحياة لمريض اخر، وأضافت لقد أخذت القرار وسوف تعود قريبا جدا، واكدت لقد أصبحت امتلك الكثير من المعلومات عن الفيروس وكذلك طريقة التعامل مع المرضى ،ونظام العمل داخل المستشفى، ولن اتاخر لحظة عن أداء واحلى تجاه المصابين بالفيروس .

يذكر أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد افتتح مستشفى ملوى لتكون مستشفى العزل بشكل استثنائى فى مارس الماضى ، وقام المحافظ بزيارة المستشفى وعمل لقاءات عبر الفيديو كونفرانس وأكد على توفير كافة المستلزمات الطبية للاطقم الطبية وتذليل كافة العقبات ووجه لهم الشكر على ما يبذلون من جهد داخل المستشفى لإنقاذ المرضى .

 


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فيروس كورونا

علاج كورونا

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