اليوم السابع
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الغرفة التجارية بالإسكندرية تخاطب الزراعة لتشغيل موافقات الألبان

السبت، 13 يونيو 2020 10:41 م
الغرفة التجارية بالإسكندرية تخاطب الزراعة لتشغيل موافقات الألبان أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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وجهت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم، خطاباً إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تضرر شعبة الحلويات بالغرفة من قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوقف اصدار الموافقات البيطرية للألبان المجففة سواء منزوع الدسم أو كامل الدسم.

يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالغرفة التجارية القيام به باعتبارها تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية والإقليمية لدي السلطات العامة.

وأضاف الوكيل خلال الخطاب: "أن الشعبة متضررة أيضاً من شرش اللبن بالإضافة أنها لا تسلم الموافقات التي تم تسديد قيمتها بالهيئة من قبل".

وأشار إلى "أن هذه الألبان أحد مسلتزمات التصنيع الأساسية لكتير من المنتجات مثل البسكويت والشيكولاته والأجبان  المطبوخة والأيس كريم، ولا يمكن استبدالها بالألبان الطبيعية في عملية التصنيع".

وأكد على أن هذا القرار سيؤثر سلباً على عملية الإنتاج والتصدير وتوقف تلك المصانع عن العمل مما سيوثر بدوره سلباً على عوائد الاستثمار والاقتصاد المصري بصفة عامة".


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