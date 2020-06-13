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العربية: الوفاق بقيادة تركية تخطط لعملية واسعة في سرت

السبت، 13 يونيو 2020 02:06 م
العربية: الوفاق بقيادة تركية تخطط لعملية واسعة في سرت السراج واردوغان
كتب رامى محيى الدين

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أن حكومة الوفاق المزعومة بقيادة تركية تخطط لعملية واسعة في سرت.

وأمس، بحث المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي ، في اتصال هاتفي من السفير البريطاني في ليبيا نيكولاس هوبتن، تطورات الملف الليبي، إضافة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.، كما تناول الجانبان خلال الاتصال إعلان القاهرة المنبثق من مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة لإنهاء الأزمة الليبية.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل يوم السبت الماضى، كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى ، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية ، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، وسامح شكرى وزير الخارجية ، واللواء عباس کامل رئيس المخابرات العامة.

 

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء عقد فى إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى لليبيا وشعبها الشقيق فى ظل العلاقات الخاصة التى تربط البلدين ، والتى تجعل من آمن ليبيا امتدادا للأمن القومى المصرى، فضلا عن تأثير تداعيات الوضع الليبى الراهن على المحيط الإقليمى والدولي.

 

 


ليبيا

الوفاق

الجيش الليبي

سرت

تركيا

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