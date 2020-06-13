وأوضح أن ازدياد الإصابات بفيروس كورونا قد يتطلب إعلان قرار الحظر الشامل في البلاد بسبب الأرقام الكبيرة والمربكة التي تم الوصول إليها ضمن الموقف الوبائي اليومي، فضلا عن العمليات الكبيرة التي أجرتها الفرق الصحية بالمسح الميداني الفعال خلال الأسبوعين الماضيين.

ولفت إلى أن حظر التجوال الشامل كان هدفه كسر سلسلة انتشار الفيروس للحد من انتقاله بين المواطنين بالسرعة الكبيرة، وفسح مجال أكبر للفرق الصحية لتحديد المناطق الأكثر إصابة بالفيروس من أجل وضع خطة جديدة بعد انتهاء أسبوع الحظر الشامل، والعودة إلى تطبيق حظر التجوال الجزئي واعتماد خطة الحظر المناطقي على المدن التي سجلت أعلى الإصابات.