اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تغلق أحد الأسواق الكبيرة فى بكين بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 06:22 ص
الصين تغلق أحد الأسواق الكبيرة فى بكين بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا بكين - أرشيفية
رويترز

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أغلقت سلطات العاصمة الصينية بكين سوقا رئيسة للمنتجات الزراعية بشكل مؤقت بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وجرى إغلاق سوق شينفادي للجملة في الساعة الثالثة صباح السبت بالتوقيت المحلي بعد الإعلان أمس الجمعة عن اكتشاف إصابة رجلين بالفيروس يعملان بمركز لأبحاث اللحوم. وكان الاثنان قد زارا السوق مؤخرا.

ولم يتضح بعد كيف أصيب الرجلان بفيروس كورونا.

ويزداد الخوف من موجة ثانية من الفيروس حتى في دول بدت أنها تمكنت بالفعل من السيطرة على الوباء.

 


بكين

الصين

كورونا

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