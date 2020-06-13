الصين تحكم بإعدام أسترالى فى أحدث أزمة بين البلدين

رويترز

قالت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، إنه صدر حكم بإعدام مواطن أسترالى فى الصين، فى تطور قد يؤجج التوتر بين البلدين، وقالت وزارة الشئون الخارجية والتجارة الأسترالية إنها تقدم مساعدة قنصلية للرجل، دون أن تذكر اسمه.

وذكرت وسائل إعلام صينية وأسترالية، أن الرجل يدعى كام جيلاسبى، وألقى القبض عليه قبل سبع سنوات بتهمة تهريب المخدرات فى جنوب الصين.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية، على طلب للتعقيب اليوم السبت. وفشلت محاولات الاتصال بعائلة جيلاسبي.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الأسترالية، فى بيان مرسل بالبريد الإلكترونى إلى رويترز، "أسفنا بشدة لدى سماع الحكم الصادر فى هذه القضية".

وأضافت، "تعارض أستراليا عقوبة الإعدام فى جميع الأحوال ولكافة الأشخاص. ندعم الإلغاء العالمى لعقوبة الإعدام ونلتزم بالسعى لهذا الهدف عبر كل السبل المتاحة".

وقالت عدة تقارير إعلامية، إنه تم القبض على جيلاسبى فى 2013 وبحوزته ما يزيد على 7.5 كيلوجرام من مادة ميتامفتامين فى أمتعته، عندما كان يجرى إجراءات اعتلاء رحلة طيران دولية من مطار بايون فى مدينة قوانغتشو بجنوب الصين.

وزاد التوتر الدبلوماسى بين البلدين، منذ أن دعت أستراليا لفتح تحقيق دولى بشأن مصدر تفشى فيروس كورونا المستجد الذى ظهر أول ما ظهر فى مدينة ووهان بوسط الصين.