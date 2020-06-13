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الصحة البحرينية: 1% من سكان البحرين أصيبوا بفيروس كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 12:24 م
الصحة البحرينية: 1% من سكان البحرين أصيبوا بفيروس كورونا وزارة الصحة بمملكة البحرين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين أن 1% تقريباً من سكان مملكة البحرين البالغ عددهم بحسب آخر إحصائيات قرابة 1.7 مليون نسمة اصيبوا بفيروس كورونا، وفقا لصحيفة اخبار الخليج البحرينية.

 

وبحسب الوزارة البحرينية، فأن الفحوصات التي بلغ عددها 8916 في يوم 11 يونيو 2020، اظهرت تسجيل 600 حالة قائمة جديدة منها 347 حالة لعمالة وافدة، و 249 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 4 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 414 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 11903.

 

وتابعت، وبهذا يصبح مجموع حالات كورونا التي تم تسجيلها في مملكة البحرين، متضمنة حالات التعافي والحالات القائمة، والوفاة 17269 حالة، وهو ما يعادل 1% تقريباً من سكان مملكة البحرين البالغ عددهم بحسب آخر إحصائيات قرابة 1.7 مليون نسمة.

 

وأوضحت الصحة أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 137 حالة، منها 10 حالات تحت العناية، في حين أن 5320 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5330 حالة قائمة

 

كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة إحداهما لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 48 عاماً والأخرى لوافد يبلغ من العمر 60 عاماً، وكلاهما لديهما أمراض وظروف صحية كامنة وكانا ضمن الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).


البحرين

وزارة الصحة البحرينية

كورونا

فيروس كورونا

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