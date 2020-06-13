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الشاب المصاب جراء عقر كلاب ضالة بالغردقة: المحافظ أكد على محاسبة المخالفين

السبت، 13 يونيو 2020 06:57 م
الشاب المصاب جراء عقر كلاب ضالة بالغردقة: المحافظ أكد على محاسبة المخالفين اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال الشاب محمد سليم الذى أصيب بسبب هجوم كلاب ضالة عليه كانت ترعاها ألمانية الجنسية بالغردقة، إنه تلقى اتصالا من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وأكد له متابعته واقعة تعرضه للإصابة من كلاب ضالة بمنطقة عرابية، وأضاف الشاب فى تصريح خاص لليوم السابع، أن المحافظ أكد له أنه سيكون هناك قرار للحد من الكلاب الضالة من خلال حملات الطب البيطري، وتعقيمها، وكذلك قرار بعدم ترك الكلاب فى الطرقات التى يمتلكها اشخاص، وسيتم محاسبة المخالفين .

كان أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ظهر اليوم السبت، قراراً بحظر سير كلاب الحراسة "المرخصة وغير المرخصة" فى شوارع مدن المحافظة دون إمساك صاحبها بها، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للقرار، حيث سيتم تحرير محضر لصاحب الكلب وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه، وأشار المحافظ إلى أن الهدف من القرار حماية أبناء المحافظة من عمليات الترويع التى يتعرضون لها بسبب ترك أصحاب الكلاب هذه الحيوانات تسير فى الشوارع دون الإمساك بها، وذلك بعد تعدد حالات عقر المواطنين خلال الفترة الماضية، الأمر الذى سبب حالة ذعر للمواطنين بشكل عام وللنساء والأطفال بشكل خاص.

ووجه المحافظ مديرية الطب البيطرى بشن حملات مكبرة بكل مدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة للتصدى للكلاب الضالة، التى يتسبب سيرها فى الشوارع فى إرهاب المواطنين، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الأهالى.

 

 

 


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