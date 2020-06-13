السيطرة على حريق فى 3 كرافانات بنادى المنتزه بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- السيد فلاح

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية منذ قليل علي حريق كبير شب في 3 كرافانات داخل نادي المنتزه بالشيخ زايد، بمدينة الإسماعيلية.

تلقي اللواء جمال الغزالي، مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من مدير إدارة الحماية المدينة بالإسماعيلية، يفيد ورود بلاغ لاشتعال النيران في 3 كرافانات المخصصة لتجهيز الوجبات السريعة، بالنادي.

وعلي الفور فعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء ونجحت في السيطرة علي الحريق ومنع امتداده إلي الكرافانات المجاورة.

ويجري رجال البحث الجنائي مناقشة بعض شهود العيان وأصحاب الكرافانات لمعرفة سبب الحريق والذي شب رغم توقف العمل بها طبقًا تعليمات الدكتور مصطفي، رئيس مجلس الوزراء، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال شاهد عيان، إن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتحول نادى المنتزه، أكبر نادى اجتماعى فى قلب مدينة الإسماعيلية، بمنطقة الشيخ زايد، إلى أرض عشوائية، ومكان غير صالح للأسر، بعد أن تم تسكينه بالكامل بـ "الكرفانات" (عربات المأكولات والمشروبات)، بعد أن تم نقلهم العام الماضى من أرض منطقة نمرة 6 التي تمتلكها هيئة قناة السويس خلال حملة أمنية إلى منطقة نادي المنتزه.

وحول أصحاب الكرفانات، نادى المنتزه، إلى مكان عشوائى بدلاً من نادى يشتهر بالخضرة والهدوء، بل انتشرت فيه الأسلاك الكهربائية المتساقطة على الأرض ومكشوفة والتى تهدد حياة المواطنين فى أى وقت صعقًا بالكهرباء.

وطالب أهالى الإسماعيلية، الجهات التنفيذية بسرعة التدخل لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بصفة عاجلة حرصًا على الأرواح والممتلكات، كما طالبوا بسرعة تطبيق قانون رقم ٩٢ لسنه ٢٠١٨ بشان تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة "الكرافانات" والتى اقره البرلمان وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى من أهم بنوده قيام محافظ الإقليم بترخيص وتنظيم عمل سيارات الطعام المتنقلة.