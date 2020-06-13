اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 06:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة العالمية: البروتوكولات الصحية يجب أن تتوافق مع إرشادات الصحة العالمية

السبت، 13 يونيو 2020 05:18 م
السياحة العالمية: البروتوكولات الصحية يجب أن تتوافق مع إرشادات الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت اللجنة العالمية لأخلاقيات السياحة WCTE -التابعة لمنظمة السياحة العالمية – بأن تكون الاحتياطات والبروتوكولات الصحية التى تضعها الدول لعودة السياحة متوافقة مع توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) ويجب أن تأخذ في الاعتبار بشكل خاص الإرشادات المؤقتة لمنظمة الصحة العالمية بشأن "الاعتبارات التشغيلية لإدارة COVID-19 في قطاع الإسكان "الصادر في 31 مارس 2020.
 
وقالت المنظمة فى بيان إنه يجب ضمان للعاملين في مجال السياحة والضيافة مكان عمل آمن وصحي تماشيًا مع التوصيات المحددة التي أصدرتها منظمة العمل الدولية (ILO) للعودة الآمنة إلى العمل.
 
وتعتبر الهيئة جهة محايدة تقدم تقاريرها مباشرة إلى الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية. وتتمثل مهامها في تفسير وتطبيق وتقييم أحكام المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة لمنظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى ضمان تعزيز مبادئها الأخلاقية ورصد تنفيذها العملي من قبل الحكومات والقطاع الخاص.
 
وأكدت المنظمة أنها تعطي الأولوية للسلامة والصحة العامة في أعقاب وباء COVID-19، ولكن هناك حاجة ماسة إلى انتعاش السياحة. تم لفت انتباه اللجنة العالمية لأخلاقيات السياحة (WCTE) إلى بعض تدابير الصحة العامة المخطط لها أو المعمول بها بالفعل مثل قيود السفر، وظروف الحجر الصحي، والملصقات الخالية من COVID، وجوازات أو شهادات الحصانة.
 
وقالت الهيئة  WCTE، الذي تتمثل مهمتها في تعزيز الأخلاقيات العالمية للسياحة ، أنه من واجبها التأكيد على أنه في حين أن هذه التدابير قد تستند إلى مخاوف الصحة العامة ، إلا أنها يجب أن تلتزم بالمبادئ الأخلاقية ، ولا سيما تلك التي تظهر في منظمة السياحة العالمية العالمية مدونة أخلاقيات السياحة واتفاقية منظمة السياحة العالمية الإطارية بشأن أخلاقيات السياحة ، وهي عدم التمييز والإنصاف، وإمكانية الوصول، وحماية السياح والمستهلكين، وحماية خصوصية البيانات، وحماية الحق في اتخاذ قرار مستنير، وحقوق العمال والحماية الاجتماعية.

بروتوكولات صحية

السفر

الصحة العالمية

اخبار مصر

منظمة الصحة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

اليوم السابع: الموازنة الجديدة تتوسع فى برامج "الدعم العينى"

اليوم السابع: الموازنة الجديدة تتوسع فى برامج "الدعم العينى"

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة