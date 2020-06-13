السياحة العالمية: البروتوكولات الصحية يجب أن تتوافق مع إرشادات الصحة العالمية

كتبت آمال رسلان

طالبت اللجنة العالمية لأخلاقيات السياحة WCTE -التابعة لمنظمة السياحة العالمية – بأن تكون الاحتياطات والبروتوكولات الصحية التى تضعها الدول لعودة السياحة متوافقة مع توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) ويجب أن تأخذ في الاعتبار بشكل خاص الإرشادات المؤقتة لمنظمة الصحة العالمية بشأن "الاعتبارات التشغيلية لإدارة COVID-19 في قطاع الإسكان "الصادر في 31 مارس 2020.

وقالت المنظمة فى بيان إنه يجب ضمان للعاملين في مجال السياحة والضيافة مكان عمل آمن وصحي تماشيًا مع التوصيات المحددة التي أصدرتها منظمة العمل الدولية (ILO) للعودة الآمنة إلى العمل.

وتعتبر الهيئة جهة محايدة تقدم تقاريرها مباشرة إلى الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية. وتتمثل مهامها في تفسير وتطبيق وتقييم أحكام المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة لمنظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى ضمان تعزيز مبادئها الأخلاقية ورصد تنفيذها العملي من قبل الحكومات والقطاع الخاص.

وأكدت المنظمة أنها تعطي الأولوية للسلامة والصحة العامة في أعقاب وباء COVID-19، ولكن هناك حاجة ماسة إلى انتعاش السياحة. تم لفت انتباه اللجنة العالمية لأخلاقيات السياحة (WCTE) إلى بعض تدابير الصحة العامة المخطط لها أو المعمول بها بالفعل مثل قيود السفر، وظروف الحجر الصحي، والملصقات الخالية من COVID، وجوازات أو شهادات الحصانة.

وقالت الهيئة WCTE، الذي تتمثل مهمتها في تعزيز الأخلاقيات العالمية للسياحة ، أنه من واجبها التأكيد على أنه في حين أن هذه التدابير قد تستند إلى مخاوف الصحة العامة ، إلا أنها يجب أن تلتزم بالمبادئ الأخلاقية ، ولا سيما تلك التي تظهر في منظمة السياحة العالمية العالمية مدونة أخلاقيات السياحة واتفاقية منظمة السياحة العالمية الإطارية بشأن أخلاقيات السياحة ، وهي عدم التمييز والإنصاف، وإمكانية الوصول، وحماية السياح والمستهلكين، وحماية خصوصية البيانات، وحماية الحق في اتخاذ قرار مستنير، وحقوق العمال والحماية الاجتماعية.